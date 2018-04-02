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10:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пропал 13-летний школьник

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе полиция и волонтеры разыскивают пропавшего без вести 13-летнего Данилу Кравчука. Подросток ушел из дома по улице Ферина 28 марта. До сих о его местонахождении ничего неизвестно, сообщается в группе РОО «Поиск детей Уфа-Башкортостан». Родственники обратились с заявление в полицию.

Источник: Башинформ

Приметы: на вид 12 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, славянской внешности, лицо овальное, короткие прямые светлые волосы, уши оттопыренные.

Мальчик был одет в черную вязаную шапку с белой надписью «Россия», серую куртку с оранжевыми вставками на плечах, без капюшона, синюю футболку, штаны-трико серого цвета, черные носки, зимние ботинки черного цвета на шнурках.

При себе у ребенка были ключи от домофона и квартиры на одной связке.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по телефонам: 02, 020 (полиция), 8−927−969−89−19 (дежурный номер РОО “Поиск Детей — Уфа”)», — обратились волонтеры к гражданам.

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