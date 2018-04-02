В Уфе пропал 13-летний школьник
УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе полиция и волонтеры разыскивают пропавшего без вести 13-летнего Данилу Кравчука. Подросток ушел из дома по улице Ферина 28 марта. До сих о его местонахождении ничего неизвестно, сообщается в группе РОО «Поиск детей Уфа-Башкортостан». Родственники обратились с заявление в полицию.
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