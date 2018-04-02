В Сочи задержали иностранца, который подделал в своем паспорте данные

Во время паспортного контроля в МАПП «Адлер» пограничники проверили документы у 41-летнего жителя одного из государств Средней Азии, который направлялся в Абхазию. Контролер обнаружил в его паспорте признаки подделки — были внесены изменения о сроке его действия за рубежом. Оказалось, что нарушитель проставил их самостоятельно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ по Краснодарскому краю.