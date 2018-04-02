В Сочи задержали иностранца, который подделал в своем паспорте данные
Нарушителя задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по краю. По решению суда мужчину выдворили из России.
Нарушителя задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по краю. По решению суда мужчину выдворили из России.
Во время паспортного контроля в МАПП «Адлер» пограничники проверили документы у 41-летнего жителя одного из государств Средней Азии, который направлялся в Абхазию. Контролер обнаружил в его паспорте признаки подделки — были внесены изменения о сроке его действия за рубежом. Оказалось, что нарушитель проставил их самостоятельно, сообщили
Гражданина задержали и привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его и вынес решение о депортации с территории РФ.
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