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12:44 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи задержали иностранца, который подделал в своем паспорте данные

Нарушителя задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по краю. По решению суда мужчину выдворили из России.

Источник: Кубань 24

Во время паспортного контроля в МАПП «Адлер» пограничники проверили документы у 41-летнего жителя одного из государств Средней Азии, который направлялся в Абхазию. Контролер обнаружил в его паспорте признаки подделки — были внесены изменения о сроке его действия за рубежом. Оказалось, что нарушитель проставил их самостоятельно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ по Краснодарскому краю.

Гражданина задержали и привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его и вынес решение о депортации с территории РФ.

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