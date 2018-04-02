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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже монтажнику, засыпанному на стройке кирпичами, работодатели выплатят 370 тысяч рублей

Суд постановил взыскать компенсацию в пользу пострадавшего.

Строительная компания заплатит за несчастный случай на производстве 370 тысяч рублей. Монтажник стальных и железобетонных конструкций по заданию прораба занимался перемещением на строительном объекте поддонов с кирпичами с помощью крана. В момент, когда рабочий еще не успел как следует закрепить груз, крановщица начала подъем кирпичей. В результате поддоны опрокинулись и засыпали монтажника кирпичами. Пострадавший получил увечья, утратив профессиональную трудоспособность на 50 процентов, ему установлена третья группа инвалидности.

— Причиной несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация производства работ, допуск к обслуживанию грузоподъемного крана необученного и неаттестованного в качестве стропальщика персонала без письменного ознакомления со схемами строповки грузов, — сообщили в прокуратуре Воронежской области. — Суд вынес решение об удовлетворении иска и взыскании с работодателя, допустившего нарушения требований охраны труда и техники безопасности, компенсации морального вреда пострадавшему в размере 370 тыс рублей.

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