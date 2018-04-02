В Воронеже монтажнику, засыпанному на стройке кирпичами, работодатели выплатят 370 тысяч рублей

Строительная компания заплатит за несчастный случай на производстве 370 тысяч рублей. Монтажник стальных и железобетонных конструкций по заданию прораба занимался перемещением на строительном объекте поддонов с кирпичами с помощью крана. В момент, когда рабочий еще не успел как следует закрепить груз, крановщица начала подъем кирпичей. В результате поддоны опрокинулись и засыпали монтажника кирпичами. Пострадавший получил увечья, утратив профессиональную трудоспособность на 50 процентов, ему установлена третья группа инвалидности.