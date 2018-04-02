В Братске рассказали о состоянии упавшего с высоты канатоходца

Напомним, несчастный случай произошел накануне во время гастролей Цирка династии Довгалюк. Канатоходец начал свой номер в нескольких метрах над ареной, но трос внезапно ослаб, и мужчина сорвался с высоты. Коллеги помогли ему подняться, артист поклонился публике и ушел за кулисы. Зрители после ЧП начали просить организовать страховку для такого опасного выступления.