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12:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже из-за упавшего с крыши снега 12-летний мальчик получил перелом позвоночника

Следователи выяснят, кто виноват в травмах ребёнка.

У 12-летнего мальчика, на которого упал снег с крыши дома на улице Артамонова, врачи диагностировали компрессионный перелом 5−8 позвонков. Об этом рассказали в СУ СКР по региону, следователи которого проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить, кто виноват в травмах ребёнка, и дать оценку качества работ по очистке кровли от снега.

Глыба снега упала на 12-летнего мальчика около 17 часов воскресенья, 1 апреля. ЧП случилось около дома № 14 на улице Артамонова в Железнодорожном районе. Ребёнка с места происшествия доставили в больницу.

— Опрошен пострадавший мальчик и его мама, а также очевидцы произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию здания, с крыши которого произошло падение снега, дана оценка качеству и своевременности производства работ по очистке кровли от снега. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области.

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