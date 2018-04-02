В Воронеже из-за упавшего с крыши снега 12-летний мальчик получил перелом позвоночника
Следователи выяснят, кто виноват в травмах ребёнка.
Следователи выяснят, кто виноват в травмах ребёнка.
У 12-летнего мальчика, на которого упал снег с крыши дома на улице Артамонова, врачи диагностировали компрессионный перелом 5−8 позвонков. Об этом рассказали в СУ СКР по региону, следователи которого проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить, кто виноват в травмах ребёнка, и дать оценку качества работ по очистке кровли от снега.
Глыба снега упала на 12-летнего мальчика около 17 часов воскресенья, 1 апреля. ЧП случилось около дома № 14 на улице Артамонова в Железнодорожном районе. Ребёнка с места происшествия доставили в больницу.
— Опрошен пострадавший мальчик и его мама, а также очевидцы произошедшего. Назначена
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