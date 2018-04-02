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12:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Госпитализация понадобилась 6-летнему ребёнку после падения в маршрутке в Нижнем Новгороде

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области, происшествие случилось 1 апреля около 17:00 в Московском районе Нижнего Новгорода на ул. Куйбышева, 33.

Согласно информации, 48-летний водитель ПАЗ 320405−04 со стажем управления транспортными средствами около 25 лет следовал по маршруту № 92. При движении он допустил падение маленького пассажира, который как отмечается, находился в сопровождении взрослых.

В результате шестилетний мальчик был доставлен в детскую областную больницу. После оказания необходимой помощи медики отпустили ребёнка домой.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина пострадала в результате столкновения маршрутки с муниципальным автобусом на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

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