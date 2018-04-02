Госпитализация понадобилась 6-летнему ребёнку после падения в маршрутке в Нижнем Новгороде
Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области, происшествие случилось 1 апреля около 17:00 в Московском районе Нижнего Новгорода на ул. Куйбышева, 33.
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