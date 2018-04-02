Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Елена Захарова окрестила дочку
7 квартир, в которых перегородка решила все проблемы
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
«Я всегда была изгоем»: как в России живут люди с аутизмомСегодня примерно один из 68 детей рождается с расстройством аутистического спектра (РАС)
Владимир Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Украинский министр о Крымском мосте: убытки несутся
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Ольга Бузова сходила на свидание с волейболистом
Кейт Миддлтон появилась на пасхальной службе в стильном пальто
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10Скончался Сергей Мавроди
15:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ

В регионе проверят более 70 торгово-развлекательных центров.

Прокуратура Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального МЧС и Управления Росгвардии проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности на всех объектах с массовым пребыванием людей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, в некоторых проверенных торгово-развлекательных центрах отсутствовали: автоматическая система пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной вентиляции. Кроме того, первичные средства пожаротушения находились в ненадлежащем состоянии. Двери, ведущие к выходу из здания, во многих случаях были закрыты на ключ либо заблокированы. В общей сложности прокуратура и МЧС проверят в регионе соблюдение пожарной безопасности в более 70 ТРЦ, а также на 11 выставочных и концертных площадках, в одном аквапарке, трех зданиях кинотеатра.

Отметим, в ходе проверки они также оценят уровень подготовки персонала торговых центров при внештатных аварийных ситуациях.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Выкуп просить побоялся? Пенсионер четыре дня держал в плену школьницу
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Трамп предлагал Путину провести встречу в Белом доме
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Почему России не удается предотвращать экстрадицию граждан в США
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018» В Москве состоялось вручение премии Российской академии кинематографических искусств
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Певцов и Дроздова показали «приемную» дочь Актеры представили поклонникам свою подопечную.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь