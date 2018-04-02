В Волгограде прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в ТЦ
В регионе проверят более 70
В регионе проверят более 70
Прокуратура Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального МЧС и Управления Росгвардии проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности на всех объектах с массовым пребыванием людей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, в ходе проверки они также оценят уровень подготовки персонала торговых центров при внештатных аварийных ситуациях.
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