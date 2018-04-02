На Таганае потерялась группа туристов из Челябинска
Пятеро челябинцев потерялись накануне в районе горы Круглица в национальном парке «Таганай», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Спасатели узнали о заблудившихся около 11 часов вечера.
Пятеро челябинцев потерялись накануне в районе горы Круглица в национальном парке «Таганай», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Спасатели узнали о заблудившихся около 11 часов вечера.
Поняв, что самим из леса не выбраться, путешественники отправили специалистам МЧС свои координаты по телефону, а затем связь в ними прервалась. Однако данные оказались неверными. Прибыв на место, спасатели из Златоуста туристов не обнаружили и тогда начали поиски вслепую.
Операция по спасению длилась всю ночь, однако к результатам не привела, поэтому к утру на помощь первому отряду отправился второй эшелон. Около 6 часов утра потерявшиеся наконец были найдены. Незадачливые туристы за время пребывания в лесу не пострадали, их проводили до города.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.