На Таганае потерялась группа туристов из Челябинска

Поняв, что самим из леса не выбраться, путешественники отправили специалистам МЧС свои координаты по телефону, а затем связь в ними прервалась. Однако данные оказались неверными. Прибыв на место, спасатели из Златоуста туристов не обнаружили и тогда начали поиски вслепую.

Операция по спасению длилась всю ночь, однако к результатам не привела, поэтому к утру на помощь первому отряду отправился второй эшелон. Около 6 часов утра потерявшиеся наконец были найдены. Незадачливые туристы за время пребывания в лесу не пострадали, их проводили до города.