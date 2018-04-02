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11:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество с иномарками почти на 2 млн рублей раскрыли на Дону

Мошенничество с иномарками на сумму около 2 млн рублей раскрыли полицейские в Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в полицию Волгодонска обратился владелец автомобиля Range Rover Evoque. Он заявил, что местный предприниматель пообещал продать его иномарку, забрал ее, а потом перестал отвечать на звонки.

Как установили полицейские, бизнесмен подделал подпись владельца внедорожника, чтобы оформить на себя право собственности на него, затем продал машину и уехал в Краснодарский край.

Выяснилось, что подобным образом подозреваемый обманул владельца автомобиля Toyota Avensis, также доверившего ему продать свою машину.

В настоящее время предприниматель задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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