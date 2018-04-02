Мошенничество с иномарками почти на 2 млн рублей раскрыли на Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в полицию Волгодонска обратился владелец автомобиля Range Rover Evoque. Он заявил, что местный предприниматель пообещал продать его иномарку, забрал ее, а потом перестал отвечать на звонки.

Как установили полицейские, бизнесмен подделал подпись владельца внедорожника, чтобы оформить на себя право собственности на него, затем продал машину и уехал в Краснодарский край.

Выяснилось, что подобным образом подозреваемый обманул владельца автомобиля Toyota Avensis, также доверившего ему продать свою машину.