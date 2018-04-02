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16:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Следователь из Анапы отправится в суд за взятку в 700 тысяч рублей

Он вел уголовное дело недобросовестных застройщиков.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2016 года анапский следователь Рашко начал расследование уголовного дела против застройщиков ЖК «Парковый». Исходя из материалов прокуратуры, они обманули дольщиков на 433 миллиона рублей.

В ходе допроса пары свидетелей дознаватель выяснил, что застройщики заняли у другой организации 20 миллионов рублей и не вернули их. Кроме того, они реализовали участок соседний земельный участок за сумму свыше 78 миллионов рублей.

Следователь предупредил свидетелей, что благодаря этим сведениям сможет наложить арест на все объекты строительства, а также начать проверку финансово-хозяйственной деятельности других предприятий застройщика.

— Однако предложил избежать негативных последствий для организаций и не принимать мер по изъятию их документации за взятку в размере 700 тысяч рублей, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Свидетель согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы. В итоге следователя Рашко задержали 21 февраля прошлого года в салоне автомобиля с крупной взяткой.

Сейчас расследование уголовного дела против дознавателя завершилось. Материалы дела переданы в суд.

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