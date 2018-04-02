В Самаре возбудили уголовное дело на руководителя отдела «Почты России»
Подозреваемая получала деньги за общее покровительство.
Подозреваемая получала деньги за общее покровительство.
Очередной сотрудник УФПС Самарской области попал под статью. 30 марта возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве на 35-летнюю женщину из Новокуйбышевска, которая являлась руководителем отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию филиала ФГУП «Почты России».
Как сообщили стражи порядка корреспонденту «Комсомольской правды-Самара», подозреваемая в период с июля 2016 года по января 2018-го получила на свою банковскую карту 16 безналичных денежных переводов. Общая сумма последних составила примерно 877 тысяч рублей. Как считают правоохранители, деньги начальнице предназначались за общее покровительство подчиненных ей сотрудников.
Сейчас силовики продолжают расследование. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
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