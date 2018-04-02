В Самаре возбудили уголовное дело на руководителя отдела «Почты России»

Источник: Комсомольская правда

Очередной сотрудник УФПС Самарской области попал под статью. 30 марта возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве на 35-летнюю женщину из Новокуйбышевска, которая являлась руководителем отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию филиала ФГУП «Почты России».

Как сообщили стражи порядка корреспонденту «Комсомольской правды-Самара», подозреваемая в период с июля 2016 года по января 2018-го получила на свою банковскую карту 16 безналичных денежных переводов. Общая сумма последних составила примерно 877 тысяч рублей. Как считают правоохранители, деньги начальнице предназначались за общее покровительство подчиненных ей сотрудников.