Экс-полицейским ужесточили приговор за вымогательство денег у «преступника»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, Дьяков получил девять лет колонии строго режима, а Чистоходов — восемь. Кроме того, их оштрафовали на 200 000 рублей, лишили званий «лейтенант полиции» и запретили им в течение двух лет занимать должности в органах власти.

Напомним, экс-сотрудник отдела уголовного розыска ОП-7 УМВД по Волгограду Дьяков при рассмотрении заявления женщины о потере телефона, вышел на мужчину, нашедшего мобильный. Вернув сотовый, он пригрозил тому возбуждением уголовного дела о краже. Для убедительности он на несколько часов посадил мужчину в камеру для задержанных по административным нарушениям. После этого Дьяков с коллегой Чистоходовым стали вымогать у «преступника» 20 000 рублей. Мужчина, несмотря на то, что не крал телефон, передал им деньги, опасаясь за свою свободу.