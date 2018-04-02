Рецидивист с сыном-подростком ограбил магазин на Бору
Юноша находится под домашним арестом, его отец заключен под стражу.
Юноша находится под домашним арестом, его отец заключен под стражу.
В городе Бор Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины и его 17-летнего сына, подозреваемых в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает
Преступление было совершено утром в субботу, 31 марта 2018 года, в помещении магазина на улице Чугунова. Подозреваемые напали на продавщицу и, угрожая ей ножом, похитили из кассы денежные средства на сумму более 19 700 рублей. Затем злоумышленники скрылись с места происшествия.
Прибывшие по тревоге сотрудники Росгвардии по полученным от потерпевшей приметам обнаружили заподозренных граждан в лесном массиве. Злоумышленники были задержаны и сознались в содеянном.
Несовершеннолетний подозреваемый в настоящее время находится под домашним арестом, а его отец заключен под стражу. Кстати, ранее
Расследование уголовного дела продолжается.
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