Пьяный водитель без прав мчался по встречной полосе в Кишиневе

Источник: Actualitati.md

Когда машину остановил дорожный патруль, выяснилось, что он пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме того, что уровень содержания алкоголя в его крови сильно превышал норму, у водителя не было документов на право управления автомобилем, передают «Вести».

«Мы догнали его на перекрестке улиц Александру чел Бун и Михая Эминеску. При проверке водитель сообщил, что у него вообще нет водительских прав. Мы почувствовали сильный запах алкоголя», — сказал патрульный инспектор Виталий Гузун.