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12:11 (мск), источник: Actualitati.md

Пьяный водитель без прав мчался по встречной полосе в Кишиневе

22-летний уроженец села Кириянка Страшенского района мчался по встречной полосе столичной улицы Василий Александри.

Источник: Actualitati.md

Когда машину остановил дорожный патруль, выяснилось, что он пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме того, что уровень содержания алкоголя в его крови сильно превышал норму, у водителя не было документов на право управления автомобилем, передают «Вести».

«Мы догнали его на перекрестке улиц Александру чел Бун и Михая Эминеску. При проверке водитель сообщил, что у него вообще нет водительских прав. Мы почувствовали сильный запах алкоголя», — сказал патрульный инспектор Виталий Гузун.

Нарушитель сказал, что он на время взял автомобиль у жены своего друга, чтобы навестить свою возлюбленную, которая живет в Кишиневе. Задержанный не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль.

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