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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовчанку приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство сестры из-за квартиры

В Ростове-на-Дону суд признал Марию Геращенко виновной в убийстве старшей сестры из-за квартиры — ч.2 ст 105 УК РФ, об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Как установили следователи, в феврале 2017 года девушка уговорила сожителя убить её сестру, с которой Геращенко получила по наследству квартиру, которая находилась на ул. Пушкинской. Тогда девушка решила организовать убийство сестры, чтобы завладеть квартирой.

В ночь с 20 на 21 февраля Геращенко убедившись, что ее сестра уснула, вышла из квартиры и передала нож и ключи своему знакомому. Тот зашел в квартиру и убил девушку, пока она спала. Затем Геращенко и убийца с помощью химических средств обработали место преступление и тело погибшей. Затем они вызвали на место полицейских. Им они сказали, что обнаружили тело случайно.

Суд приговорил Геращенко к лишения свободы. У соучастника преступления следователи выявили психические расстройства. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство.

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