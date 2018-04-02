Ростовчанку приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство сестры из-за квартиры

Как установили следователи, в феврале 2017 года девушка уговорила сожителя убить её сестру, с которой Геращенко получила по наследству квартиру, которая находилась на ул. Пушкинской. Тогда девушка решила организовать убийство сестры, чтобы завладеть квартирой.

В ночь с 20 на 21 февраля Геращенко убедившись, что ее сестра уснула, вышла из квартиры и передала нож и ключи своему знакомому. Тот зашел в квартиру и убил девушку, пока она спала. Затем Геращенко и убийца с помощью химических средств обработали место преступление и тело погибшей. Затем они вызвали на место полицейских. Им они сказали, что обнаружили тело случайно.