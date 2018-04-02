Против трех сотрудников бюро судмедэкспертизы возбудили уголовные дела
Против трех сотрудников бюро МСЭ № 3 ФКУ «Главное бюро
Против трех сотрудников бюро МСЭ № 3 ФКУ «Главное бюро
«По результатам прокурорской проверки выявлены многочисленные факты нарушений действующего законодательства при проведении
Известно, например, что несколько человек, получили статус инвалида, не имея на это прав. В результате они получили возможность получать меры социальной поддержки. Всего ими было незаконно получено свыше полумиллиона рублей.
«В настоящее время прокуратурой района истребованы дополнительные сведения о размере социальной поддержки указанных граждан в органах государственной власти с целью установления размера причиненного ущерба и подготовки соответствующих исковых заявлений», — рассказали в прокуратуре.
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