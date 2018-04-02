Против трех сотрудников бюро судмедэкспертизы возбудили уголовные дела

«По результатам прокурорской проверки выявлены многочисленные факты нарушений действующего законодательства при проведении медико-социальных экспертиз по вопросу установления статуса инвалида», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, например, что несколько человек, получили статус инвалида, не имея на это прав. В результате они получили возможность получать меры социальной поддержки. Всего ими было незаконно получено свыше полумиллиона рублей.