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12:41 (мск), источник: АиФ Калининград

Против трех сотрудников бюро судмедэкспертизы возбудили уголовные дела

Против трех сотрудников бюро МСЭ № 3 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калининградской области» возбуждены уголовные дела. Их подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

«По результатам прокурорской проверки выявлены многочисленные факты нарушений действующего законодательства при проведении медико-социальных экспертиз по вопросу установления статуса инвалида», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, например, что несколько человек, получили статус инвалида, не имея на это прав. В результате они получили возможность получать меры социальной поддержки. Всего ими было незаконно получено свыше полумиллиона рублей.

«В настоящее время прокуратурой района истребованы дополнительные сведения о размере социальной поддержки указанных граждан в органах государственной власти с целью установления размера причиненного ущерба и подготовки соответствующих исковых заявлений», — рассказали в прокуратуре.

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