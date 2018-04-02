Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Елена Захарова окрестила дочку
7 квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Как звезды отпраздновали Пасху
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
12:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус

УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе прямо во время движения вспыхнула маршрутка с пассажирами.

Водитель вовремя заметил задымление, остановился, высадил людей и начал тушить «ПАЗ». На помощь к нему подоспели и другие водители, сообщает «Life», в распоряжении которого оказалось видео происшествия.

По предварительной информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Уфе торжественно открылась Академия Фонда Владимира Спивакова в Республике Башкортостан
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
На чем и сколько зарабатывает Дональд Трамп
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Первый дрон «Почты России» разбился об стену вскоре после взлета
Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменен в четвертый раз
Как санкции США и Европы влияют на добычу нефти в России
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора Перенесший срочную операцию на открытом сердце актер произнес свою знаменитую фразу из культового боевика
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь