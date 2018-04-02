В Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус
УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе прямо во время движения вспыхнула маршрутка с пассажирами.
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УФА, 2 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе прямо во время движения вспыхнула маршрутка с пассажирами.
Водитель вовремя заметил задымление, остановился, высадил людей и начал тушить «ПАЗ». На помощь к нему подоспели и другие водители, сообщает «Life», в распоряжении которого оказалось видео происшествия.
По предварительной информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
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