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12:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Экс-главу отдела МВД подозревают во взяточничестве в Ростовской области

Бывший начальник МО МВД России «Кашарский» подозревается во взяточничестве в Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.

По версии следствия, подозреваемый потребовал и с 2015 по 2018 год еженедельно получал от находившегося в его подчинении начальника ОГИБДД МО МВД РФ «Кашарский» по 5000 рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Деньги перечислялись на банковскую карту начальника отдела.

Сообщается, что незаконную деятельность подозреваемого пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области. В отношении него завели уголовное дело п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В настоящее время экс-правоохранитель заключен под стражу.

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