В Воронеже на строительстве спорткомплекса работал опасный кран
Прокуроры нашли также нарушения пожарной безопасности.
Прокуроры нашли также нарушения пожарной безопасности.
Прокурорские сотрудники вместе с инспекторами Ростехнадзора и государственного строительного надзора Воронежской области проверили и нашли многочисленные нарушения при строительстве
— На объекте эксплуатировался без проведения экспертизы промышленной безопасности кран, отработавший установленный срок службы. Стройплощадка не выдерживала критики с точки зрения требований пожарной безопасности: не достаточное количество огнетушителей, отсутствие автоматической пожарной сигнализации и пожарных щитов — это создавало реальную угрозу жизни рабочих, временно проживающих на территории стройплощадки, — сообщили в прокуратуре Воронежской области. — По результатам проверки возбудили административные дела за грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, нарушение градостроительного законодательства и законодательства о противопожарной безопасности.
Контролирующие органы приостановили работу опасных производственных объектов сроком до 90 суток, а также наложили штрафы на виновных.
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