В Воронеже на строительстве спорткомплекса работал опасный кран

Прокурорские сотрудники вместе с инспекторами Ростехнадзора и государственного строительного надзора Воронежской области проверили и нашли многочисленные нарушения при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в парке «Южный» на ул. Новосибирской, 5 «б».

— На объекте эксплуатировался без проведения экспертизы промышленной безопасности кран, отработавший установленный срок службы. Стройплощадка не выдерживала критики с точки зрения требований пожарной безопасности: не достаточное количество огнетушителей, отсутствие автоматической пожарной сигнализации и пожарных щитов — это создавало реальную угрозу жизни рабочих, временно проживающих на территории стройплощадки, — сообщили в прокуратуре Воронежской области. — По результатам проверки возбудили административные дела за грубое нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, нарушение градостроительного законодательства и законодательства о противопожарной безопасности.