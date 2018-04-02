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12:38 (мск), источник: Publika.md

В Одессе загорелись склады возле АЗС

В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС. Об этом сообщил советник начальника областного управления ГСЧС Руслан Форостяк.

Источник: Publika.md

Спасатели получили сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха, передает Корреспондент.

По информации ГСЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения огня.

На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.

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