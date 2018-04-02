В Одессе загорелись склады возле АЗС
В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС. Об этом сообщил советник начальника областного управления ГСЧС Руслан Форостяк.
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В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС. Об этом сообщил советник начальника областного управления ГСЧС Руслан Форостяк.
Спасатели получили сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха, передает Корреспондент.
По информации ГСЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения огня.
На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.
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