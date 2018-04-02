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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В перестрелке владельцев элитных авто пострадала семилетняя девочка в Иркутске

В автомобиль «Тойота Витц», в котором сидела маленькая пассажирка, угодила случайная пуля.

Дорожный конфликт в Иркутске закончился стрельбой. Без пострадавших на этот раз не обошлось. Инцидент произошел вечером 31 марта на улице Сергеева около заправки. Дорогу не поделили владельцы элитных иномарок «Ауди Q7», «BMW Х6» и «Ауди А8». Раздались выстрелы. И вот одна из случайных пуль угодила в мимо проезжающую «Тойоту Витц», а затем ранила семилетнюю пассажирку.

— Девочку в больницу привезли сами родители, врачи осмотрели ее, состояние оценили, как удовлетворительное, было принято решение оставить пострадавшую на амбулаторном лечении, — сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области.

А полицейские взялись за поиски стрелков. По информации сыщиков, подозреваемые скрылись на «BMW Х6» и «Ауди А8». Уже через сутки их удалось задержать. Кстати, на иномарках остались следы от выстрелов.

— Двое мужчин уже допрошены в качестве подозреваемых, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Устанавливается степень и роль каждого участника инцидента. К причастности к данному противоправному деянию проверяются по меньшей мере пять человек. Это водители и пассажиры «Ауди Q7», «BMW Х6» и «Ауди А8». Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Максимальное наказание за это — до пяти лет лишения свободы.

Кроме этого, троих мужчин привлекли к административной ответственности за хулиганство и за невыплату штрафа. Сейчас они находятся в спецприемнике.

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