В перестрелке владельцев элитных авто пострадала семилетняя девочка в Иркутске
В автомобиль «Тойота Витц», в котором сидела маленькая пассажирка, угодила случайная пуля.
В автомобиль «Тойота Витц», в котором сидела маленькая пассажирка, угодила случайная пуля.
Дорожный конфликт в Иркутске закончился стрельбой. Без пострадавших на этот раз не обошлось. Инцидент произошел вечером 31 марта на улице Сергеева около заправки. Дорогу не поделили владельцы элитных иномарок «Ауди Q7», «BMW Х6» и «Ауди А8». Раздались выстрелы. И вот одна из случайных пуль угодила в мимо проезжающую «Тойоту Витц», а затем ранила семилетнюю пассажирку.
— Девочку в больницу привезли сами родители, врачи осмотрели ее, состояние оценили, как удовлетворительное, было принято решение оставить пострадавшую на амбулаторном лечении, — сообщили в
А полицейские взялись за поиски стрелков. По информации сыщиков, подозреваемые скрылись на «BMW Х6» и «Ауди А8». Уже через сутки их удалось задержать. Кстати, на иномарках остались следы от выстрелов.
— Двое мужчин уже допрошены в качестве подозреваемых, — сообщили в
Кроме этого, троих мужчин привлекли к административной ответственности за хулиганство и за невыплату штрафа. Сейчас они находятся в спецприемнике.
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