Стали известны подробности пожара в челябинской высотке

Непосредственно на пожаре выяснилось, что источник возгорания находился не в 17-этажной высотке, как предполагалось ранее, а в 4-этажном административном пристрое, на последнем этаже. Опасность была не так велика. Уже на месте происшествия пожар переквалифицировали в менее сложный.

К счастью, никто не пострадал, шесть человек самостоятельно покинули помещение до приезда огнеборцев. Тушить возгорание оставили четыре машины.

По словам корреспондента ГТРК «Южный Урал», находящегося на месте ЧП, горела парикмахерская. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили факт возгорания вещей в административном помещении.