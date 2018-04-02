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12:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Стали известны подробности пожара в челябинской высотке

Сегодняшний пожар в Челябинске на улице Курчатова, 5 В мобилизовал силы и средства регионального подразделения МЧС. На место по повышенному номеру сложности было отправлено восемь пожарных машин.

Непосредственно на пожаре выяснилось, что источник возгорания находился не в 17-этажной высотке, как предполагалось ранее, а в 4-этажном административном пристрое, на последнем этаже. Опасность была не так велика. Уже на месте происшествия пожар переквалифицировали в менее сложный.

К счастью, никто не пострадал, шесть человек самостоятельно покинули помещение до приезда огнеборцев. Тушить возгорание оставили четыре машины.

По словам корреспондента ГТРК «Южный Урал», находящегося на месте ЧП, горела парикмахерская. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили факт возгорания вещей в административном помещении.

«Сообщение о возгорании поступило в 10:16. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, так как по адресу располагается 17-этажный жилой дом, было направлено 8 единиц техники. По прибытию был обнаружен пристрой административного 4-этажного здания, поэтому пожар переквалицировали в менее сложный. На месте остались работать 4 автоцистерны и одна автолестница. Горело помещение 7 кв. метров на четвертом этаже — загорелись вещи, бывшие в употреблении. Шесть человек эвакуировались до прибытия наших подразделений. В 10:49 была объявлена полная ликвидация пожара», — прокомментировали в ведомстве.

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