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13:44 (мск), источник: Newsroom24.ru

Салон красоты закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии

Парикмахеры и визажисты могли заразить клиентов грибком.

Деятельность салон красоты в Нижегородском районе приостановлена на 70 суток из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

В ходе проверки Роспотребнадзора выявлено, что в салоне красоты отсутствовало горячее и холодное водоснабжение, а также канализация. Также в помещении не было установлено раковин для мытья рук и чистки инструментов. У сотрудников салона не было возможности обрабатывать расчески, щетки и кисти для макияжа, что создавало риск передачи грибковых и кожных заболеваний.

Был составлен протокол о нарушениях, и работу салона красоты приостановили на 70 суток. Решение суда вступило в законную силу.

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