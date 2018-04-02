Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу убийств
За последние два месяца Лондон опередил
За последние два месяца Лондон опередил
Это произошло впервые с начала XIX века — наблюдения проводились с 1800 года.
В феврале в Лондоне было совершено 15 убийств, в марте — 22, тогда как в
The Independent отмечает, что количество убийств с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе достигло самых высоких показателей с 2011 года, его рост к прошлому декабрю составил 12%.
В полиции Лондона изданию заявили, что британская столица
Лондон и
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.