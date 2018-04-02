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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу убийств

За последние два месяца Лондон опередил Нью-Йорк по числу убийств, сообщает The Independent.

Источник: Reuters

Это произошло впервые с начала XIX века — наблюдения проводились с 1800 года.

В феврале в Лондоне было совершено 15 убийств, в марте — 22, тогда как в Нью-Йорке — 14 и 21 соответственно.

The Independent отмечает, что количество убийств с применением холодного оружия в Англии и Уэльсе достигло самых высоких показателей с 2011 года, его рост к прошлому декабрю составил 12%.

В полиции Лондона изданию заявили, что британская столица по-прежнему остается одним из наиболее безопасных городов в мире, но полицейские озабочены ростом числа убийств и изучают эту проблему.

Лондон и Нью-Йорк сопоставимы по количеству жителей в пределах административных границ городов (8,8 и 8,6 млн), однако с учетом пригорода население Нью-Йорка значительно больше — 18,9 млн человек.

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