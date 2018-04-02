Повреждение тепловой сети на ул. Нестерова полностью устранено

Как сообщили в «Теплоэнерго», повреждение тепловой сети на ул. Нестерова было полностью устранено 1 апреля 2018 года в 18−00.

На месте работала аварийная бригада ОАО «Теплоэнерго» и спецтехника. С учетом характера повреждения, специалисты заменили участок трубопровода диаметром 400 мм протяженностью 4 метра. Устранение повреждения произведено в нормативные сроки для фактической температуры наружного воздуха +1oC.