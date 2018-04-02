Повреждение тепловой сети на ул. Нестерова полностью устранено
Подача тепла и горячей воды осуществляется в полном объеме.
Подача тепла и горячей воды осуществляется в полном объеме.
Как сообщили в «Теплоэнерго», повреждение тепловой сети на ул. Нестерова было полностью устранено 1 апреля 2018 года в 18−00.
На месте работала аварийная бригада ОАО «Теплоэнерго» и спецтехника. С учетом характера повреждения, специалисты заменили участок трубопровода диаметром 400 мм протяженностью 4 метра. Устранение повреждения произведено в нормативные сроки для фактической температуры наружного воздуха +1oC.
Подача тепла и горячей воды была приостановлена на 29 домов на улицах Нестерова, Ульянова, Минина, Б. Печерская. С момента завершения работ подача теплоносителя осуществляется в полном объеме.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.