В Башкирии директор подросткового клуба подозревается в мошенничестве

Как сообщает Следком по Башкирии, возбуждено уголовное дело по подозрению 33-летней женщины в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Следствие установило, что директор муниципального предприятия, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений издала приказ в августе прошлого годаа о приеме себя на работу педагогом-организатором подросткового клуба «Олимп» на полставки.

-Вносила в табели учета рабочего времени сведения о якобы выполнении ею работы и незаконно присваивала себе начисленную заработную плату и премии. Всего причинила ущерб республиканскому бюджету на общую сумму почти 39 тысяч рублей, — добавили в СК по РБ.