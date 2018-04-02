В Башкирии директор подросткового клуба подозревается в мошенничестве
В Сибае директор подросткового клуба подозревается в мошенничестве.
В Сибае директор подросткового клуба подозревается в мошенничестве.
Как сообщает Следком по Башкирии, возбуждено уголовное дело по подозрению 33-летней женщины в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Следствие установило, что директор муниципального предприятия, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений издала приказ в августе прошлого годаа о приеме себя на работу
-Вносила в табели учета рабочего времени сведения о якобы выполнении ею работы и незаконно присваивала себе начисленную заработную плату и премии. Всего причинила ущерб республиканскому бюджету на общую сумму почти 39 тысяч рублей, — добавили в СК по РБ.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. Продолжается расследование уголовного дела.
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