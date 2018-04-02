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13:18 (мск), источник: РИА Новости

В районе Волгоградской области из-за подтопления ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Кумылженского района Волгоградской области, где в зону подтопления попали дома и подворья более 750 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

По его словам, паводковая обстановка осложнилась в области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная обстановка в настоящее время сложилась в Кумылженском районе Волгоградской области.

«В результате подъема уровня воды в реке Кумылга в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека», — сказал Уланов. С 9.00 мск 2 апреля на территории Кумылженского района введен режим «чрезвычайная ситуация».

По информации МЧС, развернуты два пункта временного размещения в средних образовательных школах № 1 и № 2 станицы Кумылженской общей вместимостью 800 человек. Беспилотные летательные аппараты следят за гидрологической обстановкой.

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