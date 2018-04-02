В районе Волгоградской области из-за подтопления ввели режим ЧС

По его словам, паводковая обстановка осложнилась в области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Наиболее сложная обстановка в настоящее время сложилась в Кумылженском районе Волгоградской области.

«В результате подъема уровня воды в реке Кумылга в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека», — сказал Уланов. С 9.00 мск 2 апреля на территории Кумылженского района введен режим «чрезвычайная ситуация».