В районе Волгоградской области из-за подтопления ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Кумылженского района Волгоградской области, где в зону подтопления попали дома и подворья более 750 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.