Получивший от предпринимательницы 3 млн тенге экс-аким в Акмолинской области оштрафован
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — К штрафу в размере около 9 млн тенге приговорен
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — К штрафу в размере около 9 млн тенге приговорен
Из приговора суда следует, что 35-летний
Однако эти деньги нельзя рассматривать как взятку, потому как в обязанности акима не входило предоставление земельных участков, и никакого содействия оказать он в этом вопросе не мог. Поэтому суд переквалифицировал статью на «покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием лицом с использованием своего служебного положения».
Тем не менее, суд признал
Приговор не вступил в законную силу.
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