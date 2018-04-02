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13:22 (мск), источник: Kazinform

Получивший от предпринимательницы 3 млн тенге экс-аким в Акмолинской области оштрафован

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — К штрафу в размере около 9 млн тенге приговорен экс-аким Косшынского аульного округа Целиноградского района Акмолинской области за покушение на мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на приговор районного суда № 2 Есильского района города Астаны.

Источник: Kazinform

Из приговора суда следует, что 35-летний экс-аким, находясь в автомашине возле одного из ресторанов Астаны, получил от предпринимательницы 3 млн тенге за покровительство при предоставлении земельного участка под коммерческую деятельность. Женщина хотела воплотить инвестиционный проект по строительству оздоровительного комплекса в поселке Косшы.

Однако эти деньги нельзя рассматривать как взятку, потому как в обязанности акима не входило предоставление земельных участков, и никакого содействия оказать он в этом вопросе не мог. Поэтому суд переквалифицировал статью на «покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием лицом с использованием своего служебного положения».

Подсудимый не признал свою вину, ссылаясь на тот факт, что не имел никаких полномочий по предоставлению земельного участка. Свое же задержание при получении денег он посчитал провокацией.

Тем не менее, суд признал экс-акима виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч МРП — 9 620 000 тенге. Однако так как подсудимый с января по март 2018 года находился под стражей, сумма штрафа была снижена до 8 869 640 тенге. Чиновник также лишен права занимать должность акима сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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