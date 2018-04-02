ССБ полиции Челябинской области и ФСБ проводят мероприятия в управлении миграционной службы
2 апреля.
2 апреля.
«Сотрудники
По информации местных СМИ, поводом для оперативных действий стало уголовное дело, возбужденное по фактам получения сотрудниками управления взяток за незаконную постановку на учет иностранных граждан. В
«По собранной нашими оперативниками информации возбуждено уголовное дело по фактам получения взятки сотрудником управления миграционной службы ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня в управлении проводились оперативные действия с привлечением службы собственной безопасности областного полицейского главка», — сказал представитель УФСБ.
Информированный источник уточнил агентству, что в получении взяток от иностранных граждан подозревается начальник отдела миграционного контроля.
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