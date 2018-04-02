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15:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге работника вокзала обвинили в падении фонаря на школьника

В Петербурге главному инженеру Московского вокзала предъявили обвинение по делу о падении фонаря на голову школьнику, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

Инцидент произошел в августе прошлого года. У входа на Московский вокзал светильник внезапно отвалился от столба и рухнул на семилетнего мальчика из Москвы. Ребенка отвезли в реанимацию, где врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму — перелом лобной доли костей черепа. Следователи расценили повреждения как тяжкий вред здоровью.

— Обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности по осмотру зданий и сооружений, эксплуатируемых организациями федерального железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении ГСУ.

Уголовное дело возбуждено по второй части статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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