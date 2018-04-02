В Петербурге работника вокзала обвинили в падении фонаря на школьника

Инцидент произошел в августе прошлого года. У входа на Московский вокзал светильник внезапно отвалился от столба и рухнул на семилетнего мальчика из Москвы. Ребенка отвезли в реанимацию, где врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму — перелом лобной доли костей черепа. Следователи расценили повреждения как тяжкий вред здоровью.