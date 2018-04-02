СК ищет мать младенца, тело которого нашли на остановке в Иркутске
По факту завели уголовное дело.
По факту завели уголовное дело.
СК ищет мать младенца, тело которого нашли на остановке в Иркутске. Это произошло 29 марта на остановке «Иркутский областной онкологический диспансер». О ЧП сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.
Как сообщают на официальном сайте ведомства, уже возбудили уголовное дело по признакам преступления «Убийство матерью новорожденного ребенка.
В сообщении говорится, что младенец находился в пакете, на его теле не было никаких видимых повреждений. В тот же день следователи осмотрели место ЧП. Причину смерти ребенка установят
Сотрудники СК просят очевидцев, которые
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