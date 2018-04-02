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14:00 (мск), источник: Комсомольская правда

СК ищет мать младенца, тело которого нашли на остановке в Иркутске

По факту завели уголовное дело.

СК ищет мать младенца, тело которого нашли на остановке в Иркутске. Это произошло 29 марта на остановке «Иркутский областной онкологический диспансер». О ЧП сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Как сообщают на официальном сайте ведомства, уже возбудили уголовное дело по признакам преступления «Убийство матерью новорожденного ребенка.

В сообщении говорится, что младенец находился в пакете, на его теле не было никаких видимых повреждений. В тот же день следователи осмотрели место ЧП. Причину смерти ребенка установят судебно-медицинские эксперты. На данный момент известно, что младенец был доношенным, родился живым. Пакет оставили на остановке утром — в промежутке с 8.30 до 9.30.

Сотрудники СК просят очевидцев, которые что-либо знают о произошедшем, обращаться в ведомство по любым телефонам. Следователи выясняют все подробности ЧП.

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