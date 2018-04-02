СК ищет мать младенца, тело которого нашли на остановке в Иркутске. Это произошло 29 марта на остановке «Иркутский областной онкологический диспансер». О ЧП сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что младенец находился в пакете, на его теле не было никаких видимых повреждений. В тот же день следователи осмотрели место ЧП. Причину смерти ребенка установят судебно-медицинские эксперты. На данный момент известно, что младенец был доношенным, родился живым. Пакет оставили на остановке утром — в промежутке с 8.30 до 9.30.