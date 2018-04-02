Аферу на миллион раскрыли на одной из челябинских птицефабрик
В следственном управлении УМВД по Челябинску завершили расследование уголовного дела, связанного с поставками некачественного зерна птицеводческому комплексу.
В следственном управлении УМВД по Челябинску завершили расследование уголовного дела, связанного с поставками некачественного зерна птицеводческому комплексу.
Пять человек обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
По данным следствия, подозреваемые — сотрудники коммерческой организации и они же работники птицефабрики заключили контракт с представителем коммерческой фирмы на поставку зерна для корма птицы. В итоге пернатые остались голодными и недобрали вес, поскольку зерно было некачественное. Были сорваны поставки мяса, а ущерб предприятию составил более 1 миллиона рублей.
«Противоправное деяние было выявлено оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Челябинску. В настоящее время пяти представителям двух коммерческих организаций предъявлено обвинение в совершении 5 эпизодов противоправной деятельности», — сообщили в
Обвиняемых оставили под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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