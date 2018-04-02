Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
Назван лучший автомобиль в мире
Елена Захарова окрестила дочку
Какими одинаковыми и разными могут быть близнецы (фото)
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
«Я всегда была изгоем»: как в России живут люди с аутизмомСегодня примерно один из 68 детей рождается с расстройством аутистического спектра (РАС)
Владимир Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Оксана Федорова стала копией Любови Толкалиной
Ольга Бузова сходила на свидание с волейболистом
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
13:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Аферу на миллион раскрыли на одной из челябинских птицефабрик

В следственном управлении УМВД по Челябинску завершили расследование уголовного дела, связанного с поставками некачественного зерна птицеводческому комплексу.

Пять человек обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество», передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

По данным следствия, подозреваемые — сотрудники коммерческой организации и они же работники птицефабрики заключили контракт с представителем коммерческой фирмы на поставку зерна для корма птицы. В итоге пернатые остались голодными и недобрали вес, поскольку зерно было некачественное. Были сорваны поставки мяса, а ущерб предприятию составил более 1 миллиона рублей.

«Противоправное деяние было выявлено оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Челябинску. В настоящее время пяти представителям двух коммерческих организаций предъявлено обвинение в совершении 5 эпизодов противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Обвиняемых оставили под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Взятый на "деле 9-летней Маэлис" маньяк признался еще в одном убийстве
Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Лавров о «деле Скрипаля»: видимо, Лондону закон не писан
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Чьи армии окажутся сильнейшими в 2030 году?
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино» Ранее сообщалось, что свой голос персонажу подарит Михаил Ефремов
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь