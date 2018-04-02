Пермяк обокрал ломбард
Полицейские раскрыли кражу из ломбарда. О происшествии сообщили сотрудники организации.
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Полицейские раскрыли кражу из ломбарда. О происшествии сообщили сотрудники организации.
Неизвестный повредил витрину и украл трое наручных часов. В ходе оперативных работ был задержан безработный 26-летний пермяк. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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