Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Назван лучший автомобиль в мире
Лолита показала, как поет ее «особенная» дочь
Какими одинаковыми и разными могут быть близнецы (фото)
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
«Я всегда была изгоем»: как в России живут люди с аутизмомСегодня примерно один из 68 детей рождается с расстройством аутистического спектра (РАС)
Владимир Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Пелагея выступила в Рязани в легком «цветочном» платье
Толкалина, Высоцкая, Барановская блистали на премии в Москве
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
13:51 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк обокрал ломбард

Полицейские раскрыли кражу из ломбарда. О происшествии сообщили сотрудники организации.

Неизвестный повредил витрину и украл трое наручных часов. В ходе оперативных работ был задержан безработный 26-летний пермяк. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Перми продавали шубы без документов и сертификатов
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Лавров о «деле Скрипаля»: видимо, Лондону закон не писан
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Чьи армии окажутся сильнейшими в 2030 году?
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино» Ранее сообщалось, что свой голос персонажу подарит Михаил Ефремов
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь