Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Елена Захарова окрестила дочку
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Ольга Бузова сходила на свидание с волейболистом
Кейт Миддлтон появилась на пасхальной службе в стильном пальто
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10Скончался Сергей Мавроди
15:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Апастовском районе экс-начальница отделения «Почты России» осуждена за присвоение имущества

(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). В Апастовском районе экс-начальница отделения «Почты России» обвиняется в присвоении чужого имущества, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что с июля по ноябрь минувшего года женщина, пользуясь служебным положением, присвоила продукты и товары, которые предназначались для продажи. Они также похищала деньги граждан, предназначенные для оплаты коммунальных услуг.

В итоге ФГУП «Почта России» причинен ущерб на сумму более 93 тысяч рублей.

Суд назначил ей 2,5 года лишения свободы условно, а также взыскал с подсудимой причиненный ущерб.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Айрат Фаррахов: Стратегию развития здравоохранения РФ необходимо дорабатывать
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Трамп предлагал Путину провести встречу в Белом доме
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Почему России не удается предотвращать экстрадицию граждан в США
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018» В Москве состоялось вручение премии Российской академии кинематографических искусств
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Певцов и Дроздова показали «приемную» дочь Актеры представили поклонникам свою подопечную.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь