В Апастовском районе экс-начальница отделения «Почты России» осуждена за присвоение имущества
(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). В Апастовском районе
(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). В Апастовском районе
Суд установил, что с июля по ноябрь минувшего года женщина, пользуясь служебным положением, присвоила продукты и товары, которые предназначались для продажи. Они также похищала деньги граждан, предназначенные для оплаты коммунальных услуг.
В итоге ФГУП «Почта России» причинен ущерб на сумму более 93 тысяч рублей.
Суд назначил ей 2,5 года лишения свободы условно, а также взыскал с подсудимой причиненный ущерб.
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