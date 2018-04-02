В Черняховске пожарная машина врезалась в дерево
В Черняховске в ДТП с участием пожарной машины пострадал человек.
В Черняховске в ДТП с участием пожарной машины пострадал человек.
Авария произошла в понедельник, 2 апреля. Об этом сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» «Новый Черняховск».
«Три пожарных машины ехали на вызов, водитель одной не справился с управлением и врезался в дерево. Говорят, есть пострадавший», — рассказали свидетели аварии.
Информация о ДТП уточняется.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.