Преподавателя юрфака в Воронеже заподозрили в обмане абитуриента на 400 тыс рублей
Владимир Артамонов обещал за деньги достать целевое направление.
Владимир Артамонов обещал за деньги достать целевое направление.
Ленинский райсуд арестовал на два месяца преподавателя юрфака Воронежского госуниверситета, кандидата юридических наук Владимира Артамонова. Мужчину подозревают в попытке мошенничества в крупном размере, сообщила
По предварительным данным, Владимир Артамонов попытался обмануть знакомого абитуриента, который хотел поступить в Воронежский государственный медуниверситет им Бурденко. Преподаватель пообещал молодому человеку, что достанет у знакомых из регионального УФСИН целевое направление для поступления на бюджет. За свои услуги кандидат наук попросил 400 тыс. рублей.
Преподавателя юрфака ВГУ задержали при передачи части суммы в пятницу, 30 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).
Суд отправил Владимира Артамонова под стражу до 29 мая 2018 года.
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