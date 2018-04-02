Преподавателя юрфака в Воронеже заподозрили в обмане абитуриента на 400 тыс рублей

Источник: Reuters

Ленинский райсуд арестовал на два месяца преподавателя юрфака Воронежского госуниверситета, кандидата юридических наук Владимира Артамонова. Мужчину подозревают в попытке мошенничества в крупном размере, сообщила пресс-служба суда в понедельник, 2 апреля.

По предварительным данным, Владимир Артамонов попытался обмануть знакомого абитуриента, который хотел поступить в Воронежский государственный медуниверситет им Бурденко. Преподаватель пообещал молодому человеку, что достанет у знакомых из регионального УФСИН целевое направление для поступления на бюджет. За свои услуги кандидат наук попросил 400 тыс. рублей.

Преподавателя юрфака ВГУ задержали при передачи части суммы в пятницу, 30 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).