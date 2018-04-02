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14:00 (мск), источник: Newtimes.kz

Риски подтоплений сохраняются в Алматы и 11 областях Казахстана

Вплоть до 6 апреля риски подтоплений сохраняются в Алматы и 11 областях Казахстана, это Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Newtimes.kz

По данным синоптиков, риски подтоплений в большинстве областей связаны с повышением температурного фона, постепенным снеготаянием и ослаблением ледовых явлений.

На юге Казахстана подъемы уровней воды ожидаются из-за повышенного температурного фона и прогноза осадков, местами сильных.

В Павлодарской области, кроме повышения температуры, подъемы уровней и риски подтопления пойменных участков рек связаны с увеличением выбросов из Шульбинского водохранилища.

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