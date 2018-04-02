Риски подтоплений сохраняются в Алматы и 11 областях Казахстана
Вплоть до 6 апреля риски подтоплений сохраняются в Алматы и 11 областях Казахстана, это Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская,
Вплоть до 6 апреля риски подтоплений сохраняются в Алматы и 11 областях Казахстана, это Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская,
По данным синоптиков, риски подтоплений в большинстве областей связаны с повышением температурного фона, постепенным снеготаянием и ослаблением ледовых явлений.
На юге Казахстана подъемы уровней воды ожидаются
В Павлодарской области, кроме повышения температуры, подъемы уровней и риски подтопления пойменных участков рек связаны с увеличением выбросов из Шульбинского водохранилища.
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