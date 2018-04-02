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13:47 (мск), источник: Informburo.kz

Количество отравившихся мороженым в Шымкенте достигло 185 человек

В Шымкенте количество отравившихся мороженым достигло 185 человек. Об этом Informburo.kz сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья Южно-Казахстанской области Нурбек Нышанов.

Источник: Informburo.kz

«За медицинской помощью с признаками отравления обратились 185 человек. 38 пострадавших уже выписались. Остальные 147 человек находятся в стационаре. Вполне вероятно, что завтра некоторых ждёт выписка. Никого в реанимации нет. Состояние стабильное, в том числе и у беременной женщины. У всех одни и те же симптомы: температура, рвота, тошнота. Мы взяли пробы, ждём результаты экспертиз», — сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья Южно-Казахстанской области Нурбек Нышанов.

В то же время пресс-секретарь управления здравоохранения Южно-Казахстанской области Мира Сулейменова сообщила журналистам, что с жалобами после употребления мороженого за все дни обратилось около 100 человек.

«38 выписаны на сегодня. Помимо трёх человек, попавших ранее в реанимацию, был еще один тяжёлый подросток. Но он уже переведён в палату. Остальных выпишут в течение 2−3 дней», — сказала Сулейменова.

По данным МИА «Казинформ», в ЮКО поручили руководителю ответственного управления привлечь дополнительно врачей-специалистов и создать все условия для пациентов, максимально способствующих их быстрому выздоровлению.

«Я ознакомился с состоянием всех пациентов. На сегодняшний день их состояние стабильное, пациенты получают соответствующее лечение. В больнице достаточно медикаментов и коек. Самое главное, что мы должны создать все условия для быстрого выздоровления пациентов. Поручаю усилить график работы Шымкентской городской инфекционной больницы», — подчеркнул аким ЮКО Жансеит Туймебаев.

О массовом отравлении мороженым стало известно 30 марта.

Изначально сообщалось о 26 пострадавших. Спустя несколько часов Министерство здравоохранения распространило информацию об увеличении количества пострадавших до 61.

В ведомстве также сообщили о том, что ситуацию с массовым отравлением взяли на контроль министерства.

Департамент по Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья инициировал в регионе проверку.

Все пострадавшие ели фруктовое мороженое, купленное в одной торговой точке.

Что касается кафе, где жителям Шымкента, предположительно, продали мороженое, от которого все отравились, то его давно не проверяли из-за моратория.

«Кафе без конкретного обращения мы не можем проверять. Сейчас поддержка МСБ, торговля вообще не проверяется, даже базар не проверяется. Плановым проверкам только подлежит общепит, где более 50 посадочных мест, и общепит в закрытых учреждениях, один раз в год и то за месяц предупреждаем», — прокомментировал заместитель руководителя областного департамента охраны общественного здоровья Жумагали Медетов.

По его словам, симптомы, которые наблюдаются у пострадавших, могут вызывать инфекционные болезни, в том числе стафилококк и сальмонеллёз.

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