Количество отравившихся мороженым в Шымкенте достигло 185 человек
В Шымкенте количество отравившихся мороженым достигло 185 человек. Об этом Informburo.kz сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья
В Шымкенте количество отравившихся мороженым достигло 185 человек. Об этом Informburo.kz сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья
«За медицинской помощью с признаками отравления обратились 185 человек. 38 пострадавших уже выписались. Остальные 147 человек находятся в стационаре. Вполне вероятно, что завтра некоторых ждёт выписка. Никого в реанимации нет. Состояние стабильное, в том числе и у беременной женщины. У всех одни и те же симптомы: температура, рвота, тошнота. Мы взяли пробы, ждём результаты экспертиз», — сообщил руководитель департамента по охране общественного здоровья
В то же время
«38 выписаны на сегодня. Помимо трёх человек, попавших ранее в реанимацию, был еще один тяжёлый подросток. Но он уже переведён в палату. Остальных выпишут в течение 2−3 дней», — сказала Сулейменова.
По данным МИА «Казинформ», в ЮКО поручили руководителю ответственного управления привлечь дополнительно
«Я ознакомился с состоянием всех пациентов. На сегодняшний день их состояние стабильное, пациенты получают соответствующее лечение. В больнице достаточно медикаментов и коек. Самое главное, что мы должны создать все условия для быстрого выздоровления пациентов. Поручаю усилить график работы Шымкентской городской инфекционной больницы», — подчеркнул аким ЮКО Жансеит Туймебаев.
О массовом отравлении мороженым стало известно 30 марта.
Изначально сообщалось о 26 пострадавших. Спустя несколько часов Министерство здравоохранения распространило информацию об увеличении количества пострадавших до 61.
В ведомстве также сообщили о том, что ситуацию с массовым отравлением взяли на контроль министерства.
Департамент по
Что касается кафе, где жителям Шымкента, предположительно, продали мороженое, от которого все отравились, то его давно не проверяли
«Кафе без конкретного обращения мы не можем проверять. Сейчас поддержка МСБ, торговля вообще не проверяется, даже базар не проверяется. Плановым проверкам только подлежит общепит, где более 50 посадочных мест, и общепит в закрытых учреждениях, один раз в год и то за месяц предупреждаем», — прокомментировал заместитель руководителя областного департамента охраны общественного здоровья Жумагали Медетов.
По его словам, симптомы, которые наблюдаются у пострадавших, могут вызывать инфекционные болезни, в том числе стафилококк и сальмонеллёз.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.