Более 7 тысяч бутылок нелегального алкоголя изъяли в Новосибирской области

Подпольный цех по производству алкогольной продукции обнаружили в поселке Элитном Новосибирского района. Здесь находилось оборудование, бобины с наклейками, стилизованными под федеральные специальные марки, этикетки и контрэтикетки и пустая тара под розлив.

— В помещениях обнаружено более 7 тысяч бутылок — около 4 тысяч литров — готовой алкогольной продукции с признаками подделки — водка, коньяк, виски, вино известных торговых марок. Также здесь находилась около 40 литров спиртосодержащей жидкости в канистрах и стеклянных бутылках, бобины с этикетками и контрэтикетками, колпачки, пробки, используемые для укупорки бутылок, — рассказывают в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу.