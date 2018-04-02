Экс-сотруднице полиции и адвокату из Уфы вынесли приговор за взяточничество

Верховный суд Башкирии признал виновными во взяточничестве 39-летнюю бывшую сотрудницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе и 41-летнего адвоката. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, в августе 2016 года полицейские выявили, что несколько газовых заправок в Уфе незаконно продавали сжиженный газ. Поэтому оттуда были изъяты документы, компьютеры и другое имущество. Представительница правопорядка предложила директору организации оказать «помощь» в прекращении проверки и возврате изъятого за взятку в 500 тысяч рублей. В посредники для передачи денег был выбран ее знакомый адвокат. Хозяин заправок сообщил о действиях сотрудницы полиции в органы. При получении части суммы в размере 200 тысяч рублей сообщники были задержаны.

В 2016 году сотрудницу полиции уволили со службы из-за проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.