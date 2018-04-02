Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Елена Захарова окрестила дочку
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Украинский министр о Крымском мосте: убытки несутся
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Пелагея выступила в Рязани в легком «цветочном» платье
Толкалина, Высоцкая, Барановская блистали на премии в Москве
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
14:13 (мск), источник: АиФ Уфа

Экс-сотруднице полиции и адвокату из Уфы вынесли приговор за взяточничество

Коррупционеры отправятся в колонию.

Верховный суд Башкирии признал виновными во взяточничестве 39-летнюю бывшую сотрудницу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Уфе и 41-летнего адвоката. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, в августе 2016 года полицейские выявили, что несколько газовых заправок в Уфе незаконно продавали сжиженный газ. Поэтому оттуда были изъяты документы, компьютеры и другое имущество. Представительница правопорядка предложила директору организации оказать «помощь» в прекращении проверки и возврате изъятого за взятку в 500 тысяч рублей. В посредники для передачи денег был выбран ее знакомый адвокат. Хозяин заправок сообщил о действиях сотрудницы полиции в органы. При получении части суммы в размере 200 тысяч рублей сообщники были задержаны.

В 2016 году сотрудницу полиции уволили со службы из-за проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Подсудимые не признали свою вину. Суд приговорил бывшую сотрудницу полиции к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет, а адвоката — к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Лавров о «деле Скрипаля»: видимо, Лондону закон не писан
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Чьи армии окажутся сильнейшими в 2030 году?
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино» Ранее сообщалось, что свой голос персонажу подарит Михаил Ефремов
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь