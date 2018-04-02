Свердловские полицейские задержали группу, грабившую квартиры и машины
ЕКАТЕРИНБУРГ. Группа из четырех участников, промышлявшая кражами из квартир и машин, задержана сегодня полицейскими Екатеринбурга. Об этом АПИ сообщил
ЕКАТЕРИНБУРГ. Группа из четырех участников, промышлявшая кражами из квартир и машин, задержана сегодня полицейскими Екатеринбурга. Об этом АПИ сообщил
«Сегодня утром сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели серию обысков по местам жительства членов группы, промышлявших кражами из квартир и легковых автомобилей. Сыщики обнаружили и изъяли большое количество ранее похищенного у граждан имущества, в том числе ордена и медали, кортик, банковские карты. Среди конфискованного также две иномарки — BMW X5 и Volvo XC90. Среди жертв злоумышленников судьи Областного суда и Ленинского районного суда Екатеринбурга», — рассказал полковник Горелых.
По его данным, группа состоит как минимум из четырех участников, часть из которых ранее судима. Установлено, что подозреваемые совершали преступления на территории Свердловской и Челябинской областей. Один из способов краж заключался в отвлечении потерпевших, чьи машины заранее повреждались — резалось одно из колес. Затем, хозяину или хозяйке автомобиля предлагалась помощь, а когда те соглашались, во время ремонта из салона транспортного средства похищались наиболее ценные вещи.
«В отношении подозреваемых Главным следственным управлением ГУ МВД области возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Двое из задержанных граждане Грузии, находившиеся на территории Среднего Урала нелегально», — отметил Валерий Горелых.
© Служба новостей «АПИ».
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