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14:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Группа миасских школьников вернулась из Москвы с отравлением

Более 30 детей почувствовали себя плохо во время отдыха.

Ученикам школы № 21 пришлось прервать каникулы в столице из-за недомогания. Более 30 школьников неожиданно почувствовали симптомы пищевого отравления. Подростков тошнило и рвало. Сопровождающие группы вызвали «скорую». 18 детей были госпитализированы в одну из московских больниц до конца турпоездки. Перед дорогой домой их выписали.

В Миасс заболевшие старшеклассники вернулись досрочно — 31 марта. Ребят встречали сотрудники Роспотребнадзора и медработники. Двух девочек после медицинского осмотра врачи забрали в инфекционное отделение местной больницы.

— Причина массового отравления пока не установлена. В Москве у детей взяли анализы. В настоящее время они готовятся в одной из столичных лабораторий. По предварительной версии ребята могли подхватить кишечный вирус или отравились в столовой гостиницы, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск педагоги миасской школы № 21.

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