Группа миасских школьников вернулась из Москвы с отравлением
Более 30 детей почувствовали себя плохо во время отдыха.
Более 30 детей почувствовали себя плохо во время отдыха.
Ученикам школы № 21 пришлось прервать каникулы в столице
В Миасс заболевшие старшеклассники вернулись досрочно — 31 марта. Ребят встречали сотрудники Роспотребнадзора и медработники. Двух девочек после медицинского осмотра врачи забрали в инфекционное отделение местной больницы.
— Причина массового отравления пока не установлена. В Москве у детей взяли анализы. В настоящее время они готовятся в одной из столичных лабораторий. По предварительной версии ребята могли подхватить кишечный вирус или отравились в столовой гостиницы, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск педагоги миасской школы № 21.
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