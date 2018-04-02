Группа миасских школьников вернулась из Москвы с отравлением

Ученикам школы № 21 пришлось прервать каникулы в столице из-за недомогания. Более 30 школьников неожиданно почувствовали симптомы пищевого отравления. Подростков тошнило и рвало. Сопровождающие группы вызвали «скорую». 18 детей были госпитализированы в одну из московских больниц до конца турпоездки. Перед дорогой домой их выписали.

В Миасс заболевшие старшеклассники вернулись досрочно — 31 марта. Ребят встречали сотрудники Роспотребнадзора и медработники. Двух девочек после медицинского осмотра врачи забрали в инфекционное отделение местной больницы.