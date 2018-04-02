В центре Кишинева может рухнуть часть фасада здания
Потенциально опасная ситуация сложилась на перекрестке улицы Армянской и бульвара Штефана чел Маре. Жители Кишинева давно заметили, что на крыше одного из домов, на перекрестке этих улиц, разрушилась декоративная балюстрада.
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