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20:08 (мск), источник: Actualitati.md

В центре Кишинева может рухнуть часть фасада здания

Потенциально опасная ситуация сложилась на перекрестке улицы Армянской и бульвара Штефана чел Маре. Жители Кишинева давно заметили, что на крыше одного из домов, на перекрестке этих улиц, разрушилась декоративная балюстрада.

Источник: Actualitati.md

Архитектурные элементы могут в любой момент свалиться на головы ни о чем не подозревающих пешеходов. Очевидно, что подобный несчастный случай приведет к многочисленным травмам.

Напоминаем, что мы уже писали про аварийное состояние этого дома еще в 2017 году в публикации «Разваливающееся здание в Кишиневе держит в ужасе горожан».

Вот так выглядел этот дом 4 сентября прошлого года: С тех пор муниципальные службы так ничего и не сделали.

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