В центре Кишинева может рухнуть часть фасада здания

Архитектурные элементы могут в любой момент свалиться на головы ни о чем не подозревающих пешеходов. Очевидно, что подобный несчастный случай приведет к многочисленным травмам.

Напоминаем, что мы уже писали про аварийное состояние этого дома еще в 2017 году в публикации «Разваливающееся здание в Кишиневе держит в ужасе горожан».