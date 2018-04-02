Расправившиеся с почтальоном екатеринбуржцы отрицают вину
«Удары не были смертельными».
«Удары не были смертельными».
2 апреля в Свердловском областном суде состоялись прения сторон по делу об убийстве
«Мать и сын Рыжковы своей вины в убийстве по сговору и разбое не признали. Они заявили, что лишь нанесли три удара ножом, которые не стали для погибшей смертельными», — сообщили «Уралинформбюро» в
Приговор будет оглашен 6 апреля. Ранее гособвинение запросило для пенсионерки 17 лет колонии, для ее сына — 13 лет.
Жестокая расправа произошла утром 17 февраля 2017 года. Почтальон принесла пенсию в квартиру на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге. По версии следствия, подсудимая напала на женщину с электрошокером, а сын пенсионерки избил потерпевшую. Затем родственники изрезали почтальона ножом, обмотали полиэтиленовой пленкой, пакетами и скотчем. Женщина задохнулась.
Злоумышленники забрали у жертвы 240 тысяч рублей, сотовые телефоны и другие вещи. Труп они оставили на лестничной клетке этажом ниже.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.