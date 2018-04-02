Расправившиеся с почтальоном екатеринбуржцы отрицают вину

2 апреля в Свердловском областном суде состоялись прения сторон по делу об убийстве женщины-почтальона. С последним словом выступили обвиняемые — 64-летняя екатеринбурженка и ее 30-летний сын.

«Мать и сын Рыжковы своей вины в убийстве по сговору и разбое не признали. Они заявили, что лишь нанесли три удара ножом, которые не стали для погибшей смертельными», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе облсуда.

Приговор будет оглашен 6 апреля. Ранее гособвинение запросило для пенсионерки 17 лет колонии, для ее сына — 13 лет.

Жестокая расправа произошла утром 17 февраля 2017 года. Почтальон принесла пенсию в квартиру на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге. По версии следствия, подсудимая напала на женщину с электрошокером, а сын пенсионерки избил потерпевшую. Затем родственники изрезали почтальона ножом, обмотали полиэтиленовой пленкой, пакетами и скотчем. Женщина задохнулась.