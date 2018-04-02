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15:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани женщина сломала позвоночник при падении в «красном» автобусе

(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). В Казани женщина сломала позвоночник при падении в «красном» автобусе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Накануне около часа дня недалеко от дома № 1 по улице Копылова произошел неприятный инцидент. 56-летняя пассажирка автобуса не смогла удержаться за поручень и упала. В результате женщина сильно ударилась затылком и спиной.

Медики диагностировали у пострадавшей ушибленную рану затылочной области, закрытый перелом поперечных отростков 12 грудного позвонка и 5-го поясничного позвонка. Теперь ей предстоит длительное лечение и реабилитация.

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