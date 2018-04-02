В Казани женщина сломала позвоночник при падении в «красном» автобусе
(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). В Казани женщина сломала позвоночник при падении в «красном» автобусе, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 2 апреля, «Татар-информ»). В Казани женщина сломала позвоночник при падении в «красном» автобусе, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне около часа дня недалеко от дома № 1 по улице Копылова произошел неприятный инцидент. 56-летняя пассажирка автобуса не смогла удержаться за поручень и упала. В результате женщина сильно ударилась затылком и спиной.
Медики диагностировали у пострадавшей ушибленную рану затылочной области, закрытый перелом поперечных отростков 12 грудного позвонка и 5-го поясничного позвонка. Теперь ей предстоит длительное лечение и реабилитация.
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