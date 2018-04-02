В Нижегородской области полицейский жестоко избил гражданскую жену. Возбуждено уголовное дело

Следователями СО по г. Арзамас СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД РФ по г. Арзамас, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, 25 февраля 2018 года в ночное время в своей квартире, расположенной в доме г. Арзамас, нетрезвый подозреваемый в ходе семейной ссоры избил сожительницу. Пострадавшая госпитализирована в больницу. До настоящего времени она находится на лечении.

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что 24-летней потерпевшей причинен средней тяжести вред здоровью по признаку длительного его расстройства.

По сообщению ГУ МВД России по Нижегородской области лейтенант полиции из органов внутренних дел уволен.

Он сознался в содеянном.