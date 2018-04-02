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15:29 (мск), источник: Publika.md

Экс-главу Службы рыбоохраны приговорили к 10 годам тюрьмы за хищение в особо крупных размерах

К 10 годам тюрьмы приговорили бывшего главу Службы рыбоохраны. Его признали виновным в хищениях в особо крупных размерах.

Источник: Publika.md

По данным следствия, с 2014 по 2015 год он незаконно выдавал разрешения на рыбалку. Ущерб достиг почти двух с половиной миллионов леев. Осуждённый обязан вернуть деньги государству.

Вердикт неокончательный и может быть обжалован.

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