Экс-главу Службы рыбоохраны приговорили к 10 годам тюрьмы за хищение в особо крупных размерах
К 10 годам тюрьмы приговорили бывшего главу Службы рыбоохраны. Его признали виновным в хищениях в особо крупных размерах.
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К 10 годам тюрьмы приговорили бывшего главу Службы рыбоохраны. Его признали виновным в хищениях в особо крупных размерах.
По данным следствия, с 2014 по 2015 год он незаконно выдавал разрешения на рыбалку. Ущерб достиг почти двух с половиной миллионов леев. Осуждённый обязан вернуть деньги государству.
Вердикт неокончательный и может быть обжалован.
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