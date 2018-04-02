В Воронежской области главу села поймали пьяным за рулём
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До этого
Глава села Пески Поворинского района Сергей Петров попался на пьяном вождении. По сведениям «Вести-Воронеж», руководитель самого большого село поворинского района сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сергей Петров занимает должность с 2010 года. Полтора месяца назад, в феврале 2018 года,
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Сергея Петрова избрали на должность главы поселения в марте 2010 года. Во власть он пришёл из бизнеса, до поста главы села руководил местным предприятием. В 2014 году Сергея Петрова назвали лучшим в регионе главой сельского поселения по итогам регионального конкурса «Лучшее муниципальное образование Воронежской области». Награду он получил из рук губернатора Алексея Гордеева.
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