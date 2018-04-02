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15:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области главу села поймали пьяным за рулём

До этого из-за вождения в нетрезвом виде поста лишился глава Поворино.

Глава села Пески Поворинского района Сергей Петров попался на пьяном вождении. По сведениям «Вести-Воронеж», руководитель самого большого село поворинского района сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сергей Петров занимает должность с 2010 года. Полтора месяца назад, в феврале 2018 года, из-за вождения в нетрезвом виде лишился водительских прав и поста глава райцентра Поворино Александр Пшеничных. После инцидента он подал в отставку.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали, что 29 марта в 23:45 полицейские в селе Пески остановили 47-летнего местного жителя. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено дело об административном расследовании. Проводится проверка. Если дополнительная экспертиза подтвердит состояние опьянения у водителя, то он может быть привлечён к административной ответственности.

Сергея Петрова избрали на должность главы поселения в марте 2010 года. Во власть он пришёл из бизнеса, до поста главы села руководил местным предприятием. В 2014 году Сергея Петрова назвали лучшим в регионе главой сельского поселения по итогам регионального конкурса «Лучшее муниципальное образование Воронежской области». Награду он получил из рук губернатора Алексея Гордеева.

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