Трамвай протаранил иномарку в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около девяти часов утра 1 апреля на улице Народной. Женщина 1977 г.р., (водительский стаж 11 лет), управляя трамваем «Татра», следовавшим по маршруту № 7, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автомобилем «Опель Астра».