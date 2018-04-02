Трамвай протаранил иномарку в Московском районе
Трамвай проезжал перекресток на «красный».
Трамвай проезжал перекресток на «красный».
Трамвай протаранил иномарку в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
ДТП произошло около девяти часов утра 1 апреля на улице Народной. Женщина 1977 г.р., (водительский стаж 11 лет), управляя трамваем «Татра», следовавшим по маршруту № 7, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автомобилем «Опель Астра».
В результате ДТП пострадал водитель иномарки — мужчина 1987 г. р. Он был доставлен в больницу, в госпитализации не нуждался.
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