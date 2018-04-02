Бизнес vs политика. Из-за чего пострадали друзья всех чиновников в «Сумме»
Арестованные братья Магомедовы попали под перекрестный огонь политических и
Арестованные братья Магомедовы попали под перекрестный огонь политических и
Дружба с Песковым, Сурковым, Дворковичем и даже покровительство Медведева не спасло братьев Магомедовых от ареста и уголовного дела. «Шторм» разбирает ситуацию с одними из самых влиятельных и политизированных бизнесменов — владельцами Группы «Сумма». Выяснили, что при строительстве стадиона в Калининграде нарушения были допущены и со стороны областной администрации, и со стороны генподрядчика Crocus International. А также — при чем тут Новороссийский торговый морской порт и «Транснефть».
Выборы президента прошли, инаугурация будет в мае, и к этому времени глава государства определится с новым составом правительства и своей администрации. Конец марта — апрель, время междоусобиц внутри элиты. Политические и
С чего все началось
Калининграду выпала честь быть одним из городов, где пройдет чемпионат мира по футболу — 2018. В 2013 году правительство РФ выбрало генеральным подрядчиком строительства стадиона в Калининграде Crocus International Араса Агаларова.
Все решения принимались российским правительством, руководством области — губернатором в то время был помощник президента Николай Цуканов, и, соответственно, заказчиком (Минспорт) и генподрядчиком.
В 2015 году Арас Агаларов в интервью Sports.ru говорил, что «строительство стадионов к ЧМ-2018 — своего рода соревнование», а «зарабатывать на государственных стройках не умею». Тогда же он говорил о проблемах при строительстве стадиона в
В 2014 году субподрядчик строительства «ГлобалЭлектроСервис» («ГЭС», входит в группу «Сумма») по заказу областных властей должен был выполнить инженерные работы по подготовке грунта. Контракт был заключен на 850 миллионов рублей, но в итоге было выплачено на 100 миллионов меньше.
Нареканий со стороны генподрядчика и заказчика при сдаче площадки не было. История вокруг возможных хищений при строительстве футбольной арены начала обретать первые контуры в мае 2016 года, когда «Региональное управление заказчика капитального строительства» (государственный заказчик) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области.
Чиновники надеялись, что суд поможет им воздействовать на компанию «ГлобалЭлектроСервис»: по их мнению, грунт для будущего стадиона был подготовлен некачественно. «ГЭС» этого не признавал. Суду предстояло выступить в качестве арбитра в этом споре.
Для начала выяснилось, что у каждой из сторон на момент начала разбирательств уже имелись собственные экспертные заключения.
У чиновников на руках были выводы государственной лаборатории ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства». Там исследовали образцы грунта, изъятые с территории стадиона в декабре 2015 года, то есть спустя полтора года после окончания работ. По мнению специалистов, представленный на исследования песок не соответствовал требованиям, прописанным в контракте.
В компании Магомедова заявили, что
Кроме того, в процессе исследования доказательств вскрылась одна интересная деталь. Экспертизу для чиновников делала не только государственная лаборатория, но и две частные. Первая — небольшая калининградская компания «Юнивер», а вторая — ЗАО «ВАД», дорожная компания миллиардера Валерия Абрамова (вторая строчка в рейтинге Forbes «Короли госзаказа») с широкими интересами в Калининградской области.
Татьяна Пахомова решила, что противоречия поможет разрешить третья экспертиза. Независимая, назначенная судом.
Чиновники против такого выбора не возражали. Хотя несколько месяцев назад Марк Абелев написал заключение не в их пользу.
Суд поставил перед экспертами всего два вопроса:
Спустя два месяца, в ноябре 2016 года (экспертиза назначалась в сентябре), судья Пахомова получила результаты исследований.
Эксперты написали в заключении:
Несмотря на то что выводы экспертов были явно в пользу «ГЭС», ни одна из сторон заключение оспаривать не стала.
Для суда этот документ стал решающим. Татьяна Пахомова отклонила иск «Регионального управления заказчика капитального строительства», заодно напомнив, что у чиновников была возможность проверить качество материалов в тот момент, когда они принимали работы. Те этой возможностью не воспользовались. Кроме того, судья взыскала с истцов 700 тысяч рублей, которые ушли на оплату экспертизы.
Это решение было принято в январе 2017 года. Спустя месяц калининградские чиновники подали апелляционную жалобу. Но
В октябре 2017 года представители «Регионального управления заказчика капитального строительства» в третий раз пришли в Арбитражный суд, и на этот раз их претензии стали выглядеть весомее.
Калининградские чиновники ссылались на материалы уголовного дела по «ГЭС». В той его части, которая касалась проведения экспертиз.
Из доказательств, собранных правоохранителями, следовало:
Заказчики стадиона считали, что этих улик достаточно, чтобы заново рассмотреть дело — по вновь открывшимся обстоятельствам.
Однако суд эти доводы не убедили. Судья Пахомова (дело вновь рассматривала она) напомнила чиновникам, что они знали (и этому есть подтверждение) о сотрудничестве АНО «Эксперт» и «ГЭС», и не возражали против того, что экспертизу будет проводить именно это учреждение. Также истцы видели, что в заключении использовались материалы первой проверки (эксперты этого не скрывали), и не возражали против этого. Закон подобную практику считает допустимой.
31 октября 2017 года Татьяна Пахомова в возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам отказала. Ее решение вновь пытались обжаловать в апелляции, и опять безуспешно. Решение об отказе было вынесено 15 января 2018 года. Следующее заседание (уже в кассации) назначено на 10 мая 2018 года.
Арест
Но не став дожидаться мая, когда уже состоится инаугурация, 30 марта сотрудники служб экономической безопасности МВД и ФСБ провели обыски в структурах Группы «Сумма», владеют которой два брата Магомедовых — Зиявудин и Магомед.
После обыска Зияд Магомедов был задержан, в этот день он должен был улететь в Монако, а 31 марта суд арестовал бизнесмена на два месяца. Братьев Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Все же основным делом МВД назвало хищение 752 миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде. Это сумма, равная полученной «ГЭС» по контракту, то есть следователи считают, что контракт вообще не был выполнен.
Академик Абелев, один из крупнейших специалистов по сооружениям на слабых грунтах (стадион в Калининграде — пример подобного объекта), уверен, что экспертизу в АНО сделали максимально профессионально, но сам проект стадиона — изначально коррупционный. Поэтому и место для его возведения выбрали проблемное — чтобы была возможность заработать.
«Меня самого три раза вызывали в следственный отдел МВД, по пять часов следователи “вынимали мозг”. Это предмет большого жульничества, которое было с самого начала придумано. Высокий уровень — Мутко, миллионеры… Идет разговор о 15 миллиардах рублей. Я — профессор. Мне 83 года, доктор наук, академик. Когда сидел в Газетном переулке в следствии, было очень неприятно сидеть по пять часов слушать и доказывать. Когда знаешь, что все против тебя», — говорит Абелев.
Академик говорит, что на него не оказывалось давления во время проведения экспертизы. А вот в следственном отделе МВД хотели, чтобы он «дал показания либо в сторону одного, либо в сторону другого».
В доме профессора Абелева также проводился обыск, примерно полгода назад — «искали материалы по Калининграду, в шесть утра».
По его словам, со строительством стадиона с самого начала все было не в порядке, еще на этапе выбора места.
«Берут этот стадион, и ставят его в воду, в самое илистое место в Калининграде. Остров такой — илы, торфы и вода сверху — на уровне Балтийского моря. И площадку для стадиона берут именно эту. Почему? Потому что потребуется много государственных денег. Те, кто придумал поставить там стадион, — так или иначе с теми делятся или с другими. Какие там группировки — местные, ленинградские, московские, не хочу знать. Грязное это дело. И Мутко, который туда влезал, и его “Спорт-Инжиниринг”, недостойные люди», — жестко отреагировал Марк Абелев.
Новороссийский порт
Братья Магомедовы, а именно Зияд, тесно дружат со многими представителями власти. Как мы уже писали — и с
Да и
Вторая версия, почему именно сейчас это происходит с Группой «Сумма» — продажа доли в Новороссийском морском торговом порту. В феврале этого года Федеральная антимонопольная служба разрешила «Транснефти» приобрести долю Группы «Сумма» в НМТП (25,05%). «Транснефть» пожелала полностью контролировать порт. Примерная оценка стоимости пакета компании братьев Магомедовых 41 миллиард рублей.
Естественно, каждый покупатель заинтересован в приобретении нужного товара по низкой цене. А братья Магомедовы свой пакет продают по рыночной стоимости. И, особо хочется выделить, что именно в день обысков и задержания братьев Магомедовых — 30 марта — Владимир Путин провел встречу с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. Встреча не «консерва» (заранее записанная), и, как говорят источники в правительстве и подтверждают собеседники в администрации президента, «очень похоже, что это не просто совпадение».
Позиция многих участников рынка, которые не хотят официально комментировать эту «мутную историю», — вопросы к чистоте ведения бизнеса Группой «Сумма», конечно же, есть. Как и к любому другому бизнесмену в России.
«Говорить, что коррупция идет лишь от бизнеса, — идиотство. Страдает в основном бизнес, чиновники, распределяющие денежные потоки, дают возможность заработать, но с откатами. То есть сумма контракта сразу же уменьшается, а там вертись как хочешь. Если и ловить, то обе стороны, а не только бизнес мочить», — сказал «Шторму» один из крупных российских бизнесменов.
Анастасия Кашеварова, Илья Юшков
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