Бизнес vs политика. Из-за чего пострадали друзья всех чиновников в «Сумме»

Источник: Агентство «Москва»

Дружба с Песковым, Сурковым, Дворковичем и даже покровительство Медведева не спасло братьев Магомедовых от ареста и уголовного дела. «Шторм» разбирает ситуацию с одними из самых влиятельных и политизированных бизнесменов — владельцами Группы «Сумма». Выяснили, что при строительстве стадиона в Калининграде нарушения были допущены и со стороны областной администрации, и со стороны генподрядчика Crocus International. А также — при чем тут Новороссийский торговый морской порт и «Транснефть».

Выборы президента прошли, инаугурация будет в мае, и к этому времени глава государства определится с новым составом правительства и своей администрации. Конец марта — апрель, время междоусобиц внутри элиты. Политические и бизнес-кланы, которые в России неразрывно связаны, пытаются усилить свои позиции или сохранить действующие, естественно, не обходится без жертв. Первыми жертвами стали председатель Совета директоров Группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов.

С чего все началось

Калининграду выпала честь быть одним из городов, где пройдет чемпионат мира по футболу — 2018. В 2013 году правительство РФ выбрало генеральным подрядчиком строительства стадиона в Калининграде Crocus International Араса Агаларова.

Земля под строительство стадиона была выбрана, мягко говоря, не в самом лучше месте — на острове Октябрьский, фактически на болоте. Стоимость возведения стадиона под ключ — 18,5 миллиарда государственных рублей.

Все решения принимались российским правительством, руководством области — губернатором в то время был помощник президента Николай Цуканов, и, соответственно, заказчиком (Минспорт) и генподрядчиком.

В 2015 году Арас Агаларов в интервью Sports.ru говорил, что «строительство стадионов к ЧМ-2018 — своего рода соревнование», а «зарабатывать на государственных стройках не умею». Тогда же он говорил о проблемах при строительстве стадиона в Ростове-на-Дону, но про Калининград молчал.

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В 2014 году субподрядчик строительства «ГлобалЭлектроСервис» («ГЭС», входит в группу «Сумма») по заказу областных властей должен был выполнить инженерные работы по подготовке грунта. Контракт был заключен на 850 миллионов рублей, но в итоге было выплачено на 100 миллионов меньше.

Нареканий со стороны генподрядчика и заказчика при сдаче площадки не было. История вокруг возможных хищений при строительстве футбольной арены начала обретать первые контуры в мае 2016 года, когда «Региональное управление заказчика капитального строительства» (государственный заказчик) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области.

Чиновники надеялись, что суд поможет им воздействовать на компанию «ГлобалЭлектроСервис»: по их мнению, грунт для будущего стадиона был подготовлен некачественно. «ГЭС» этого не признавал. Суду предстояло выступить в качестве арбитра в этом споре.

Источник: РИА "Новости"

Для начала выяснилось, что у каждой из сторон на момент начала разбирательств уже имелись собственные экспертные заключения.

У чиновников на руках были выводы государственной лаборатории ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства». Там исследовали образцы грунта, изъятые с территории стадиона в декабре 2015 года, то есть спустя полтора года после окончания работ. По мнению специалистов, представленный на исследования песок не соответствовал требованиям, прописанным в контракте.

Именно «неправильностью песка» и возмутились заказчики, потребовав от «ГЭС» добровольно все переделать.

В компании Магомедова заявили, что контрольно-ревизионная служба Калининградской области, изымавшая образцы грунта, не имела права делать это самостоятельно без участия представителей их фирмы. С доводами экспертов предприниматели тоже не согласились и заказали собственное исследование. Его проводила компания академика из ВШЭ Марка Абелева — АНО «Центр содействия в развитии образования и научных исследований «Эксперт». У этих специалистов к качеству песка вопросов не было — все в соответствии с техзаданием.

Судья Татьяна Пахомова оказалась в непростой ситуации. На руках у нее были две экспертизы, которые полностью противоречили друг другу.

Кроме того, в процессе исследования доказательств вскрылась одна интересная деталь. Экспертизу для чиновников делала не только государственная лаборатория, но и две частные. Первая — небольшая калининградская компания «Юнивер», а вторая — ЗАО «ВАД», дорожная компания миллиардера Валерия Абрамова (вторая строчка в рейтинге Forbes «Короли госзаказа») с широкими интересами в Калининградской области.

Татьяна Пахомова решила, что противоречия поможет разрешить третья экспертиза. Независимая, назначенная судом.

Провести ее доверили АНО «Центр содействия в развитии образования и научных исследований «Эксперт» Марка Абелева, который признал песок «ГЭС» правильным.

Чиновники против такого выбора не возражали. Хотя несколько месяцев назад Марк Абелев написал заключение не в их пользу.

Суд поставил перед экспертами всего два вопроса:

определить, какой песок и в каких объемах использовался «ГЭС», и в каком состоянии находится грунт;.

если использованный песок не соответствовал техзаданию, могло ли это отразиться на результате.

Спустя два месяца, в ноябре 2016 года (экспертиза назначалась в сентябре), судья Пахомова получила результаты исследований.

Эксперты написали в заключении:

параметры песка соответствуют техзаданию;.

его фактический объем на стройке — на 10% больше, чем было в плане проекта;.

текущее состояние грунта — результат «погружения в толщу илов на глубину более двух метров» и «вполне обоснованное физическое явление».

Несмотря на то что выводы экспертов были явно в пользу «ГЭС», ни одна из сторон заключение оспаривать не стала.

Для суда этот документ стал решающим. Татьяна Пахомова отклонила иск «Регионального управления заказчика капитального строительства», заодно напомнив, что у чиновников была возможность проверить качество материалов в тот момент, когда они принимали работы. Те этой возможностью не воспользовались. Кроме того, судья взыскала с истцов 700 тысяч рублей, которые ушли на оплату экспертизы.

Это решение было принято в январе 2017 года. Спустя месяц калининградские чиновники подали апелляционную жалобу. Но каких-то серьезных доводов они привести не смогли, а по сути попросили суд еще раз посмотреть на их самое первое экспертное заключение. Разбирательство получилось недолгим. Через три месяца последовал вполне предсказуемый отказ: «оснований для пересмотра решения нет».

В октябре 2017 года представители «Регионального управления заказчика капитального строительства» в третий раз пришли в Арбитражный суд, и на этот раз их претензии стали выглядеть весомее.

Калининградские чиновники ссылались на материалы уголовного дела по «ГЭС». В той его части, которая касалась проведения экспертиз.

Из доказательств, собранных правоохранителями, следовало:

при проведении назначенной судом экспертизы АНО «Центр содействия “Эксперт”» фактически никаких исследовательских и лабораторных работ на объекте не проводило.

Экспертное заключение написано на основании исследования, сделанного ранее для «ГЭС».

Работы по проведению указанной экспертизы были оплачены «ГЭС».

Игорь Аверин (один из экспертов, проводивших исследование, преподаватель ВШЭ, как и Марк Абелев) не является научным сотрудником АНО «Эксперт».

«ГЭС» внесло на счет НИУ «ВШЭ» пожертвование, что может свидетельствовать о необъективности и заинтересованности экспертов.

Заказчики стадиона считали, что этих улик достаточно, чтобы заново рассмотреть дело — по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Однако суд эти доводы не убедили. Судья Пахомова (дело вновь рассматривала она) напомнила чиновникам, что они знали (и этому есть подтверждение) о сотрудничестве АНО «Эксперт» и «ГЭС», и не возражали против того, что экспертизу будет проводить именно это учреждение. Также истцы видели, что в заключении использовались материалы первой проверки (эксперты этого не скрывали), и не возражали против этого. Закон подобную практику считает допустимой.

31 октября 2017 года Татьяна Пахомова в возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам отказала. Ее решение вновь пытались обжаловать в апелляции, и опять безуспешно. Решение об отказе было вынесено 15 января 2018 года. Следующее заседание (уже в кассации) назначено на 10 мая 2018 года.

Арест

Но не став дожидаться мая, когда уже состоится инаугурация, 30 марта сотрудники служб экономической безопасности МВД и ФСБ провели обыски в структурах Группы «Сумма», владеют которой два брата Магомедовых — Зиявудин и Магомед.

Все следственные мероприятия проводились в рамках расследования хищения более 752 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика». Еще они перекликаются с эпизодами из уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с Новороссийским морским торговым портом (НМТП). Но об этом позже.

Руководитель компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма» Артур Максидов | Источник: РИА "Новости"

После обыска Зияд Магомедов был задержан, в этот день он должен был улететь в Монако, а 31 марта суд арестовал бизнесмена на два месяца. Братьев Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Все же основным делом МВД назвало хищение 752 миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде. Это сумма, равная полученной «ГЭС» по контракту, то есть следователи считают, что контракт вообще не был выполнен.

«Шторм» поговорил с руководителем и основателем АНО «Центр содействия в развитии образования и научных исследований «Эксперт» преподавателем ВШЭ Марком Абелевым (чтобы вы не искали и не удивлялись потом: Марк Абелев — супруг Галины Волчек). Именно его компания сделала положительную экспертизу для «ГЭС», а затем и для Арбитражного суда.

Академик Абелев, один из крупнейших специалистов по сооружениям на слабых грунтах (стадион в Калининграде — пример подобного объекта), уверен, что экспертизу в АНО сделали максимально профессионально, но сам проект стадиона — изначально коррупционный. Поэтому и место для его возведения выбрали проблемное — чтобы была возможность заработать.

«Меня самого три раза вызывали в следственный отдел МВД, по пять часов следователи “вынимали мозг”. Это предмет большого жульничества, которое было с самого начала придумано. Высокий уровень — Мутко, миллионеры… Идет разговор о 15 миллиардах рублей. Я — профессор. Мне 83 года, доктор наук, академик. Когда сидел в Газетном переулке в следствии, было очень неприятно сидеть по пять часов слушать и доказывать. Когда знаешь, что все против тебя», — говорит Абелев.

Академик говорит, что на него не оказывалось давления во время проведения экспертизы. А вот в следственном отделе МВД хотели, чтобы он «дал показания либо в сторону одного, либо в сторону другого».

В доме профессора Абелева также проводился обыск, примерно полгода назад — «искали материалы по Калининграду, в шесть утра».

Совладелец группы «Сумма» Магомед Магомедов | Источник: Агентство «Москва»

По его словам, со строительством стадиона с самого начала все было не в порядке, еще на этапе выбора места.

«Берут этот стадион, и ставят его в воду, в самое илистое место в Калининграде. Остров такой — илы, торфы и вода сверху — на уровне Балтийского моря. И площадку для стадиона берут именно эту. Почему? Потому что потребуется много государственных денег. Те, кто придумал поставить там стадион, — так или иначе с теми делятся или с другими. Какие там группировки — местные, ленинградские, московские, не хочу знать. Грязное это дело. И Мутко, который туда влезал, и его “Спорт-Инжиниринг”, недостойные люди», — жестко отреагировал Марк Абелев.

Новороссийский порт

Братья Магомедовы, а именно Зияд, тесно дружат со многими представителями власти. Как мы уже писали — и с вице-премьером Аркадием Дворковичем, и с помощником президента Игорем Левитиным, и с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Все друг с другом, естественно, знакомы и общаются, но говорить, что именно через Группу «Сумма» решили убрать конкретного чиновника — это не особо логично. Группа «Сумма» и ее владельцы слишком фундаментальны и влиятельны. И ситуация проходит по отработанной схеме, как в случае с Михаилом Ходорковским, Владимиром Евтушенковым (АФК «Система»).

То есть главным стоит вопрос не политики, а бизнеса, а нарушения и состав преступления в действиях руководства действительно имеются, правда, вытаскиваются они не ради борьбы с коррупцией — тогда бы и чиновников сажали — а цели совсем иные.

Да и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать рассуждения, что этот арест связан с политикой и неспроста произошел перед формированием нового правительства.

Это скорее политологические пересуды. Давайте оставим это политологам. Мы, конечно же, не можем принимать участие в таких рассуждениях, — заявил официальный представитель всех башен Кремля.

Вторая версия, почему именно сейчас это происходит с Группой «Сумма» — продажа доли в Новороссийском морском торговом порту. В феврале этого года Федеральная антимонопольная служба разрешила «Транснефти» приобрести долю Группы «Сумма» в НМТП (25,05%). «Транснефть» пожелала полностью контролировать порт. Примерная оценка стоимости пакета компании братьев Магомедовых 41 миллиард рублей.

Естественно, каждый покупатель заинтересован в приобретении нужного товара по низкой цене. А братья Магомедовы свой пакет продают по рыночной стоимости. И, особо хочется выделить, что именно в день обысков и задержания братьев Магомедовых — 30 марта — Владимир Путин провел встречу с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. Встреча не «консерва» (заранее записанная), и, как говорят источники в правительстве и подтверждают собеседники в администрации президента, «очень похоже, что это не просто совпадение».

«Силовики любят делать такие вещи. Либо для отвода глаз от реальной причины, либо это посыл бизнесам — с государством и госкомпаниями шутки плохи», — говорит источник «Шторма».

Позиция многих участников рынка, которые не хотят официально комментировать эту «мутную историю», — вопросы к чистоте ведения бизнеса Группой «Сумма», конечно же, есть. Как и к любому другому бизнесмену в России.

«Говорить, что коррупция идет лишь от бизнеса, — идиотство. Страдает в основном бизнес, чиновники, распределяющие денежные потоки, дают возможность заработать, но с откатами. То есть сумма контракта сразу же уменьшается, а там вертись как хочешь. Если и ловить, то обе стороны, а не только бизнес мочить», — сказал «Шторму» один из крупных российских бизнесменов.