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18:42 (мск), источник: Daily Storm

Бизнес vs политика. Из-за чего пострадали друзья всех чиновников в «Сумме»

Арестованные братья Магомедовы попали под перекрестный огонь политических и бизнес-интересов сильнейших людей России.

Источник: Агентство «Москва»

Дружба с Песковым, Сурковым, Дворковичем и даже покровительство Медведева не спасло братьев Магомедовых от ареста и уголовного дела. «Шторм» разбирает ситуацию с одними из самых влиятельных и политизированных бизнесменов — владельцами Группы «Сумма». Выяснили, что при строительстве стадиона в Калининграде нарушения были допущены и со стороны областной администрации, и со стороны генподрядчика Crocus International. А также — при чем тут Новороссийский торговый морской порт и «Транснефть».

Выборы президента прошли, инаугурация будет в мае, и к этому времени глава государства определится с новым составом правительства и своей администрации. Конец марта — апрель, время междоусобиц внутри элиты. Политические и бизнес-кланы, которые в России неразрывно связаны, пытаются усилить свои позиции или сохранить действующие, естественно, не обходится без жертв. Первыми жертвами стали председатель Совета директоров Группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов.

С чего все началось

Калининграду выпала честь быть одним из городов, где пройдет чемпионат мира по футболу — 2018. В 2013 году правительство РФ выбрало генеральным подрядчиком строительства стадиона в Калининграде Crocus International Араса Агаларова.

Земля под строительство стадиона была выбрана, мягко говоря, не в самом лучше месте — на острове Октябрьский, фактически на болоте. Стоимость возведения стадиона под ключ — 18,5 миллиарда государственных рублей.

Все решения принимались российским правительством, руководством области — губернатором в то время был помощник президента Николай Цуканов, и, соответственно, заказчиком (Минспорт) и генподрядчиком.

В 2015 году Арас Агаларов в интервью Sports.ru говорил, что «строительство стадионов к ЧМ-2018 — своего рода соревнование», а «зарабатывать на государственных стройках не умею». Тогда же он говорил о проблемах при строительстве стадиона в Ростове-на-Дону, но про Калининград молчал.

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В 2014 году субподрядчик строительства «ГлобалЭлектроСервис» («ГЭС», входит в группу «Сумма») по заказу областных властей должен был выполнить инженерные работы по подготовке грунта. Контракт был заключен на 850 миллионов рублей, но в итоге было выплачено на 100 миллионов меньше.

Нареканий со стороны генподрядчика и заказчика при сдаче площадки не было. История вокруг возможных хищений при строительстве футбольной арены начала обретать первые контуры в мае 2016 года, когда «Региональное управление заказчика капитального строительства» (государственный заказчик) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области.

Чиновники надеялись, что суд поможет им воздействовать на компанию «ГлобалЭлектроСервис»: по их мнению, грунт для будущего стадиона был подготовлен некачественно. «ГЭС» этого не признавал. Суду предстояло выступить в качестве арбитра в этом споре.

Источник: РИА "Новости"

Для начала выяснилось, что у каждой из сторон на момент начала разбирательств уже имелись собственные экспертные заключения.

У чиновников на руках были выводы государственной лаборатории ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства». Там исследовали образцы грунта, изъятые с территории стадиона в декабре 2015 года, то есть спустя полтора года после окончания работ. По мнению специалистов, представленный на исследования песок не соответствовал требованиям, прописанным в контракте.

Именно «неправильностью песка» и возмутились заказчики, потребовав от «ГЭС» добровольно все переделать.

В компании Магомедова заявили, что контрольно-ревизионная служба Калининградской области, изымавшая образцы грунта, не имела права делать это самостоятельно без участия представителей их фирмы. С доводами экспертов предприниматели тоже не согласились и заказали собственное исследование. Его проводила компания академика из ВШЭ Марка Абелева — АНО «Центр содействия в развитии образования и научных исследований «Эксперт». У этих специалистов к качеству песка вопросов не было — все в соответствии с техзаданием.

Судья Татьяна Пахомова оказалась в непростой ситуации. На руках у нее были две экспертизы, которые полностью противоречили друг другу.

Кроме того, в процессе исследования доказательств вскрылась одна интересная деталь. Экспертизу для чиновников делала не только государственная лаборатория, но и две частные. Первая — небольшая калининградская компания «Юнивер», а вторая — ЗАО «ВАД», дорожная компания миллиардера Валерия Абрамова (вторая строчка в рейтинге Forbes «Короли госзаказа») с широкими интересами в Калининградской области.

Татьяна Пахомова решила, что противоречия поможет разрешить третья экспертиза. Независимая, назначенная судом.

Провести ее доверили АНО «Центр содействия в развитии образования и научных исследований «Эксперт» Марка Абелева, который признал песок «ГЭС» правильным.

Чиновники против такого выбора не возражали. Хотя несколько месяцев назад Марк Абелев написал заключение не в их пользу.

Суд поставил перед экспертами всего два вопроса:

  • определить, какой песок и в каких объемах использовался «ГЭС», и в каком состоянии находится грунт;.
  • если использованный песок не соответствовал техзаданию, могло ли это отразиться на результате.

Спустя два месяца, в ноябре 2016 года (экспертиза назначалась в сентябре), судья Пахомова получила результаты исследований.

Эксперты написали в заключении:

  • параметры песка соответствуют техзаданию;.
  • его фактический объем на стройке — на 10% больше, чем было в плане проекта;.
  • текущее состояние грунта — результат «погружения в толщу илов на глубину более двух метров» и «вполне обоснованное физическое явление».

Несмотря на то что выводы экспертов были явно в пользу «ГЭС», ни одна из сторон заключение оспаривать не стала.

Для суда этот документ стал решающим. Татьяна Пахомова отклонила иск «Регионального управления заказчика капитального строительства», заодно напомнив, что у чиновников была возможность проверить качество материалов в тот момент, когда они принимали работы. Те этой возможностью не воспользовались. Кроме того, судья взыскала с истцов 700 тысяч рублей, которые ушли на оплату экспертизы.

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Это решение было принято в январе 2017 года. Спустя месяц калининградские чиновники подали апелляционную жалобу. Но каких-то серьезных доводов они привести не смогли, а по сути попросили суд еще раз посмотреть на их самое первое экспертное заключение. Разбирательство получилось недолгим. Через три месяца последовал вполне предсказуемый отказ: «оснований для пересмотра решения нет».

В октябре 2017 года представители «Регионального управления заказчика капитального строительства» в третий раз пришли в Арбитражный суд, и на этот раз их претензии стали выглядеть весомее.

Калининградские чиновники ссылались на материалы уголовного дела по «ГЭС». В той его части, которая касалась проведения экспертиз.

Из доказательств, собранных правоохранителями, следовало:

  • при проведении назначенной судом экспертизы АНО «Центр содействия “Эксперт”» фактически никаких исследовательских и лабораторных работ на объекте не проводило.
  • Экспертное заключение написано на основании исследования, сделанного ранее для «ГЭС».
  • Работы по проведению указанной экспертизы были оплачены «ГЭС».
  • Игорь Аверин (один из экспертов, проводивших исследование, преподаватель ВШЭ, как и Марк Абелев) не является научным сотрудником АНО «Эксперт».
  • «ГЭС» внесло на счет НИУ «ВШЭ» пожертвование, что может свидетельствовать о необъективности и заинтересованности экспертов.

Заказчики стадиона считали, что этих улик достаточно, чтобы заново рассмотреть дело — по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Однако суд эти доводы не убедили. Судья Пахомова (дело вновь рассматривала она) напомнила чиновникам, что они знали (и этому есть подтверждение) о сотрудничестве АНО «Эксперт» и «ГЭС», и не возражали против того, что экспертизу будет проводить именно это учреждение. Также истцы видели, что в заключении использовались материалы первой проверки (эксперты этого не скрывали), и не возражали против этого. Закон подобную практику считает допустимой.

31 октября 2017 года Татьяна Пахомова в возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам отказала. Ее решение вновь пытались обжаловать в апелляции, и опять безуспешно. Решение об отказе было вынесено 15 января 2018 года. Следующее заседание (уже в кассации) назначено на 10 мая 2018 года.

Арест

Но не став дожидаться мая, когда уже состоится инаугурация, 30 марта сотрудники служб экономической безопасности МВД и ФСБ провели обыски в структурах Группы «Сумма», владеют которой два брата Магомедовых — Зиявудин и Магомед.

Все следственные мероприятия проводились в рамках расследования хищения более 752 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика». Еще они перекликаются с эпизодами из уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с Новороссийским морским торговым портом (НМТП). Но об этом позже.
Руководитель компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма» Артур Максидов | Источник: РИА "Новости"

После обыска Зияд Магомедов был задержан, в этот день он должен был улететь в Монако, а 31 марта суд арестовал бизнесмена на два месяца. Братьев Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Все же основным делом МВД назвало хищение 752 миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде. Это сумма, равная полученной «ГЭС» по контракту, то есть следователи считают, что контракт вообще не был выполнен.

«Шторм» поговорил с руководителем и основателем АНО «Центр содействия в развитии образования и научных исследований «Эксперт» преподавателем ВШЭ Марком Абелевым (чтобы вы не искали и не удивлялись потом: Марк Абелев — супруг Галины Волчек). Именно его компания сделала положительную экспертизу для «ГЭС», а затем и для Арбитражного суда.

Академик Абелев, один из крупнейших специалистов по сооружениям на слабых грунтах (стадион в Калининграде — пример подобного объекта), уверен, что экспертизу в АНО сделали максимально профессионально, но сам проект стадиона — изначально коррупционный. Поэтому и место для его возведения выбрали проблемное — чтобы была возможность заработать.

«Меня самого три раза вызывали в следственный отдел МВД, по пять часов следователи “вынимали мозг”. Это предмет большого жульничества, которое было с самого начала придумано. Высокий уровень — Мутко, миллионеры… Идет разговор о 15 миллиардах рублей. Я — профессор. Мне 83 года, доктор наук, академик. Когда сидел в Газетном переулке в следствии, было очень неприятно сидеть по пять часов слушать и доказывать. Когда знаешь, что все против тебя», — говорит Абелев.

Академик говорит, что на него не оказывалось давления во время проведения экспертизы. А вот в следственном отделе МВД хотели, чтобы он «дал показания либо в сторону одного, либо в сторону другого».

В доме профессора Абелева также проводился обыск, примерно полгода назад — «искали материалы по Калининграду, в шесть утра».

Совладелец группы «Сумма» Магомед Магомедов | Источник: Агентство «Москва»

По его словам, со строительством стадиона с самого начала все было не в порядке, еще на этапе выбора места.

«Берут этот стадион, и ставят его в воду, в самое илистое место в Калининграде. Остров такой — илы, торфы и вода сверху — на уровне Балтийского моря. И площадку для стадиона берут именно эту. Почему? Потому что потребуется много государственных денег. Те, кто придумал поставить там стадион, — так или иначе с теми делятся или с другими. Какие там группировки — местные, ленинградские, московские, не хочу знать. Грязное это дело. И Мутко, который туда влезал, и его “Спорт-Инжиниринг”, недостойные люди», — жестко отреагировал Марк Абелев.

Новороссийский порт

Братья Магомедовы, а именно Зияд, тесно дружат со многими представителями власти. Как мы уже писали — и с вице-премьером Аркадием Дворковичем, и с помощником президента Игорем Левитиным, и с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Все друг с другом, естественно, знакомы и общаются, но говорить, что именно через Группу «Сумма» решили убрать конкретного чиновника — это не особо логично. Группа «Сумма» и ее владельцы слишком фундаментальны и влиятельны. И ситуация проходит по отработанной схеме, как в случае с Михаилом Ходорковским, Владимиром Евтушенковым (АФК «Система»).

То есть главным стоит вопрос не политики, а бизнеса, а нарушения и состав преступления в действиях руководства действительно имеются, правда, вытаскиваются они не ради борьбы с коррупцией — тогда бы и чиновников сажали — а цели совсем иные.

Да и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать рассуждения, что этот арест связан с политикой и неспроста произошел перед формированием нового правительства.

Это скорее политологические пересуды. Давайте оставим это политологам. Мы, конечно же, не можем принимать участие в таких рассуждениях, — заявил официальный представитель всех башен Кремля.

Вторая версия, почему именно сейчас это происходит с Группой «Сумма» — продажа доли в Новороссийском морском торговом порту. В феврале этого года Федеральная антимонопольная служба разрешила «Транснефти» приобрести долю Группы «Сумма» в НМТП (25,05%). «Транснефть» пожелала полностью контролировать порт. Примерная оценка стоимости пакета компании братьев Магомедовых 41 миллиард рублей.

Естественно, каждый покупатель заинтересован в приобретении нужного товара по низкой цене. А братья Магомедовы свой пакет продают по рыночной стоимости. И, особо хочется выделить, что именно в день обысков и задержания братьев Магомедовых — 30 марта — Владимир Путин провел встречу с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. Встреча не «консерва» (заранее записанная), и, как говорят источники в правительстве и подтверждают собеседники в администрации президента, «очень похоже, что это не просто совпадение».

«Силовики любят делать такие вещи. Либо для отвода глаз от реальной причины, либо это посыл бизнесам — с государством и госкомпаниями шутки плохи», — говорит источник «Шторма».

Позиция многих участников рынка, которые не хотят официально комментировать эту «мутную историю», — вопросы к чистоте ведения бизнеса Группой «Сумма», конечно же, есть. Как и к любому другому бизнесмену в России.

«Говорить, что коррупция идет лишь от бизнеса, — идиотство. Страдает в основном бизнес, чиновники, распределяющие денежные потоки, дают возможность заработать, но с откатами. То есть сумма контракта сразу же уменьшается, а там вертись как хочешь. Если и ловить, то обе стороны, а не только бизнес мочить», — сказал «Шторму» один из крупных российских бизнесменов.

Анастасия Кашеварова, Илья Юшков

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